Legendarni član jedne od najboljih generacija Milana i sadašnji trener Napolija Gennaro Gattuso jutros je napustio trening svoje momčadi zbog obiteljske tragedije.

Kako javljaju talijanski mediji, Gattusova sestra Francesca nakon teške je bolesti preminula u bolnici. Imala je 37 godina.

Napoli manager Gennaro Gattuso’s sister, Francesca, has tragically died at the age of 37. She'd been hospitalised in intensive care since February. [football italia]

