NOVI ZAPLET U ISTRAZI O NESTANKU EMILIANA SALE: Objavljena prepiska koja je čini se bila kobna

Sve je više nevjerojatnih detalja oko nestanka poznatog nogometaša

Nestanak aviona kojim je putovao napadač Cardiffa Emiliano Sala glavna je priča u svim svjetskim medijima u ovoga tjedna. Avion s pilotom Daveom Ibbotsonom i Salom nestao je s radara u ponedjeljak navečer i od tada mu se gubi svaki trag.

Potraga koja je vođena tri dana nije donijela rezultate. Spasioci su je okončali u četvrtak i priopćili da nema šanse da je itko preživio. Privatni let za argentinskog nogometaša organizirao je agent Willie McKay. On je dogovorio let s Davidom Hendersonom, ali je jasno istaknuo kako nije imao ništa s izborom pilota i aviona.

Kobna prepiska

Henderson je bio taj koji je prošao sve provjere u Nantesu, ali je još uvijek nepoznato kako se na kraju na mjestu pilota našao Ibbotson. Sa Salom se oko organizacije leta dogovarao mladi nogometaš Cardiffa Jack McKay. On je Argentincu poslao poruku da njegov otac može organizirati besplatan let, ako mu Sala pomogne pri postizanju golova.

“Moj tata kaže da ti može organizirati let direktno iz Nantesa”, napisao je Jack, na što je Emiliano odgovorio: “Koliko će koštati?”, a ovaj dodao: “Ništa, ako mi pomogneš u postizanju golova”, dodao je Jack.

Willie McKay je jedan od najuspješnijih britanskih agenata. Završio je 485 transfera u karijeri, među kojima je i transfer Ronaldinha iz PSG-a u Barcelonu. Agent je poznatim igračima kao što su Joey Barton ili Charles N’Zgobia, a njegovi sinovi blizanci Jack i Paul su trenutno igrači Cardiffa, odakle su prošle godine došli iz Leedsa.