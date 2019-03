NOVI STRAVIČNI DETALJI NESREĆE U KOJOJ JE POGINUO EMILIANO SALA: Ako je ovo istina, mnogi bi mogli biti drastično kažnjeni

Uprava za civilno zrakoplovstvo Velike Britanije odbila je komentirati objavljene informacije

Pojavili su se novi detalji istrage o nesreći argentinskog nogometaša Emiliana Sale. David Ibbotson (59), pilot koji ga je prevozio, bio je daltonist, dalekovidan i nije bio licenciran za noćne letove pa uopće nije smio biti u poziciji da vozi taj avion.

Informacije je objavio BBC, a uprava za civilno zrakoplovstvo Velike Britanije ih je odbila komentirati. Otprije je poznato da Ibbotson nije imao licencu za vožnju privatnog aviona Piper Malibua, a sada ugledni BBC tvrdi da je imao američku licencu samo za vožnju po dnevnom svjetlu i nije smio uopće voziti po noći. Zbog dalekovidnosti je morao nositi naočale za viziju u blizini.

Za dobivanje noćne dozvole za letenje, pilot mora proći petosatni test teorijskog dijela i pet sati obuke. Također, bitno je da pilot jasno razlikuje zelenu i crvenu boju, a on to nije mogao.

Prekršeno je nekoliko pravila

“Letenje izvan ograničenja licence je nezakonito. Europska zrakoplovna pravila definiraju noć za pilote kao vrijeme od pola sata nakon zalaska sunca do pola sata prije izlaska sunca. Sposobnost razlikovanja zelenih i crvenih svjetala ključna je za letenje po noći”, rekli su izvori BBC-u.

Tijelo pilota Davida Ibbotsona još uvijek nije pronađeno. Kompletna istraga koja će otkriti sve razloge koji su doveli do nesreće bi mogla potrajati i do godinu dana.

“Pokušavamo razumjeti kako se to dogodilo, zašto se dogodilo Emilianu… Je li kriv aerodrom, pilot, posrednik koji je dogovorio let? Tražimo pravdu, jednostavno želimo znati istinu. Želimo znati je li bilo nemara, je li netko pogriješio, a ako je, onda da i odgovara za to. Toliko je pitanja na koja nemamo odgovor, ali vjerujemo u pravdu”, poručila je prije desetak dana u svom prvom intervjuu nakon nesreće nogometaševa majka, Mercedes Taffarel.