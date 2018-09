NOVI DETALJI O DRAGI ĆOSIĆU: ‘Posljednjih godina dosta se promijenio. Kao da ga je opila slava. Kao da je mislio da je nedodirljiv’

‘Drago se posljednjih godina dosta promijenio. Kao da ga je opila slava. Kao da je mislio da je nedodirljiv’

Poznati hrvatski TV komentator Drago Ćosić nalazi se u velikim problemima zbog afere s ulaznicama za SP. Hrvatska radiotelevizija (HRT) pokrenula je postupak utvrđivanja povrede radne obveze za nekoliko svojih djelatnika vezano za zloupotrebu ulaznica za Svjetsko nogometno prvenstvo (SP) u Rusiji, za utakmice na kojima je nastupila hrvatska nogometna reprezentacija.

Ćosić se prošlog petka na iznenađenje mnogih kolega s HRT-a, pojavio na svom radnom mjestu, unatoč činjenici da je četvrtak u javnost procurila priča o njegovoj preprodaji karata za utakmice Svjetskog prvenstva koje je, bez znanja svojih šefova na Prisavlju, dobio od EBU-a. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Prijeti mu izvanredni otkaz

Ostali kolege nagađaju kako je moguće da je Ćosiću odvjetnik savjetovao da dođe na radno mjesto kako zbog nedolaska ne bi dobio otkaz. O njegovu slučaju odlučivat će se ovog tjedna na Radničkom vijeću HRT-a nakon što im je Ravnateljstvo HRT-a poslalo svu dokumentaciju vezano za Ćosića i Sašu Dedića. Ujedno su im predložili da ovom dvojcu uruči otkaz.

Afera odjeknula u hrvatskim medijima

Ova afera očekivano je odjeknula u hrvatskim medijima. Jutarnji list piše kako na HRT stiže kompletna dokumentacija iz EBU-a. HRT kreće u internu istragu iz koje se saznalo kako nitko na HRT-u nije znao da Saša Dedić naručuje karte uime HRT-a za Ćosića, ističe spomenuti medij i navodi kako se traži “Ćosićevo očitovanje o cijelom slučaju, a on svojim šefovima na sve ove optužbe odgovara kako je ulaznice za utakmice dijelio prijateljima”.

Oštro Ćosić demantira da ih je prodavao na crnom tržištu. Na pitanje zašto je uime HRT-a, a da o tome nije informirao svoje šefove, tražio skupe karte koje je potom podijelio prijateljima, sliježe ramenima. Odgovara da je to dugogodišnja praksa…

‘Dugogodišnja praksa?! Ako je tako, to je sramotno’

“Dugogodišnja praksa?! Ako je tako, to je sramotno”, u šoku govore Ćosićevi kolege s HRT-a za Jutarnji list. Ima i onih koji ističu da je nevjerojatno da profesionalac poput Ćosića, ako je već tražio ulaznice za utakmice, nije znao da te karte imaju svoje serijske brojeve prema kojima se lako može utvrditi kome su dodijeljene ili prodane…

“Tko zna što je sve tu bilo. Teoretski, moguće je da je kupac HRT-ovih karata iste te karte ponovo pokušao po još većoj cijeni prodavati putem interneta što je, naravno, uočila Fifa. Drugim riječima, da su karte bile prodavane u ‘četiri oka’ iz ‘ruke u ruku’, možda se za cijeli ovaj skandal nikad ne bi ni doznalo”, nagađa jedan HRT-ovac, koji kaže da bi on, da je sada na Ćosićevom mjestu, od muke u najmanju ruku dobio čir na želucu.

Ćosić ne smatra da je u nečem pogriješio

Kako bilo, navodi se kako Ćosić ne smatra da je u nečem pogriješio. Takvo mišljenje, međutim, ne dijele ni javnost ni njegovi kolege.

“Osramotio nas je sve samo tako. Kako se ova priča sve više zahuktava, ja ne mogu vjerovati što je Ćos mislio, gdje mu je pamet bila. Znate, kada sam u četvrtak prvi put u Jutarnjem listu pročitao ovu priču, bio sam siguran da je u pitanju neka greška. Mislio sam si: jedan Drago Ćosić takvo što si ne bi mogao dozvoliti”, kaže jedan njegov kolega.

Drugi kolega televizijskog komentatora nešto je manje iznenađen ovim neugodnim otkrićima:

‘Razmišljam o odlasku jer osjećam da me u ovoj kući dovoljno ne cijene’

“Naravno da mi je bio šok kada sam doznao što se zbiva. No, s druge strane, činjenica je da se Drago posljednjih godina dosta promijenio. Kao da ga je opila slava. Kao da je mislio da je nedodirljiv. U Dalmaciji bi rekli: prebacilo ga je. Čitam ovu priču ispočetka, danima, i vrtim film u glavi. Je li se po Ćosićevom ponašanju dalo shvatiti da se nešto zbiva s njim? Ne! Dapače, prije nekoliko tjedana, kada nas je na poslu posjetila Lana Banely koja razmišlja bi li se vratila na HRT ili bi se posvetila mužu i djeci, Ćosić joj je rekao da izabere ovo potonje. Kazao je: ‘Shvaćam te o čemu govoriš. I ja razmišljam o odlasku jer osjećam da me u ovoj kući dovoljno ne cijene’. Mi smo se svi blijedo pogledali na te njegove riječi, jer on je donedavno bio uzor mnogima od nas”, priča kolega Drage Ćosića koji ni u razgovoru s novinarima Jutarnjeg lista u srijedu navečer nije pokazivao da je zbog bilo čega uzrujan.

Njegove kolege šokirane su zbog ovog skandala, tim više što je Ćosić glasio za velikog profesionalca.