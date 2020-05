NOGOMETNI TRENER PRETUČEN U BJELJINI: Stravični napad šokirao regiju

Foto: Screenshot: You Tube

Uprava nogometnog prvoligaša Radnika iz Bijeljine službeno je potvrdila kako je trener tog bosanskohercegovačkog prvoligaša Slavko Petrović pretučen na stadionu u subotu.

Prijetio mu nakon udaraca i pištoljem

Kako se navodi na Petrovića je nasrnuo muškarac, navodno rekreativac, najprije ga udarivši nekoliko puta šakom, da bi mu nakon toga prijetio pištoljem. Neslužbeno se doznaje da je napadač uhićen te da je do napada na trenera došlo nakon što ga je upozorio da na gradskom stadionu nije dopušteno rekreativno trčanje.

Iz Radnika poručuju kako ovo nije prvi put da se slični incidenti događaju na stadionu, a samo zahvaljujući prisebnosti zaposlenih ranije se nije dogodio ovakav incident.

Postavlja se pitanje kako je taj napadač, ako je došao na stadion da bi se rekreirao, imao pištolj kod sebe. S obzirom da nije normalno nositi oružje na trčanje ili neki drugi vid rekreacije, u Radniku sumnjaju da je možda napadač na stadion došao s nekom namjerom.

‘I ranije su zaposleni iz kluba upozoravali da stadion često posjećuju sumnjive skupine’

“I ranije su zaposleni iz kluba upozoravali da stadion često posjećuju sumnjive skupine koje ovaj prostor koriste mnogo više za okupljanje i opijanje, a ne za rekreaciju. Što još treba da se dogodi na Gradskom stadionu kako bi nadležna tijela osigurala ovaj objekt za njegovu pravu namjenu”, ističu u priopćenju iz bijeljinskog prvoligaša.

Trener je odmah prebačen u loklani Dom zdravlja gdje je pregledan, no nije objavljeno koliko su teške ozljede koje je zadobio.

“Do sada sam više puta upozoravao sve one koji su dolazili na stadion da je ovo prostor koji koriste igrači da bi trenirali te da rekreativcima nije dopušten pristup. Nakon što je jedno vrijeme odluka kriznog stožera Grada Bijeljine o zabrani korištenja terena bila poštovana, ponovo je Gradski stadion postao okupljalište brojnih posjetitelja. U subotu navečer sam došao na stadion da završim neke poslove, a kako sam primijetio veliki broj rekreativaca na glavnom terenu, upozorio sam ih da se udalje. Jedan od njih prišao mi je, udario me nekoliko puta šakom, prijetio pištoljem, prislonivši mi ga uz tijelo. Sve se to odigralo veoma brzo, a nakon što smo ovaj incident prijavili policiji, napadač je po mojim informacijama uhićen”, pojasnio je medijima uznemireni Slavko Petrović.