Gumeni meci pucani su na masu koja je prema njima bacala boce i što sve ne, u stravičnom sukobu navijača i posebne policije za nerede (interventna) prije dva dana u Lisabonu dok se proslava titule Sportinga preobrazila u šokantno nasilje. Na ovaj način uglavnom izvještavaju portugalski mediji, a prenose ostali svjetski.

Britanski The Sun piše kako se proslava pretvorila u pravu ratnu zonu. Tisuće veselih obožavatelja okupilo se na glavnom lisabonskom trgu kako bi proslavilo ovaj povijesni uspjeh za njih. No, sad cure i detalji onog crnog dijela, kojeg nitko nije htio da se dogodi. No, dogodio se… U trenutku velikog slavlja, netko iz mase je gurnuo metalnu ogradu koja je razdvajala navijače od autobusa s prvacima i u tom trenutku reagirala je policija, prema pisanju stranih medija. Došlo je do kaosa…

Huligani kluba Sporting Lisabon zapalili su veliki broj zelenih baklji i u sukobu ih koristili, mašući u smjeru policije, potiskivajući njihove linije u jednom trenutku, a onda i usporavajući povlačenje svojih. Nisu odstupali. Pristalice nogometnog kluba Sporting Lisabona, podivljali i razjareni srušili su metalne ograde držeći ih i bacajući na policiju. Neki su navijači ozlijeđeni u sukobima i morali su biti sanirani ili odvezeni u vozilima hitne pomoći. Inače, navijači su okupili ispred stadiona uoči utakmice na kojoj su unutra igrali njihovi heroji. “Automobili su trubili po čitav dan po gradu, a navijači su palili baklje i mahali zastavama dok su slavili svoj prvi naslov prvaka od 2002.”, ističu Englezi. Paulinho je postigao jedini pogodak na utakmici – doveo svoju momčad u vodstvo u 36. minuti.

Celebrating @ManCity #MCFC #EPL win at home in Lisbon, and mad scenes erupting here, where #Sporting @Sporting_CP have just won the #PrimeiraLiga for the 1st time since 2002… and there's literal riots on the street 😬 pic.twitter.com/xfav7snUHs

— A Slight Return (@ASlightReturn1) May 11, 2021