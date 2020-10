NIJE HTJELA SEKS U TROJE PA JE TUŽILA NBA ZVIJEZDU: ‘Rekao mi je da šutim i da kleknem’

Da stvar bude zanimljivija, optužnica protiv Ferguson odbačena je već za isti slučaj u travnju ove godine, a djevojka nije odustala i protiv njega je podigla privatnu tužbu

NBA zvijezda Terrance Ferguson optužen je za seksualno zlostavljanje nakon što je zasad nepoznata žena protiv njega podigla optužnicu.

Košarkaš NBA momčadi Oklahoma City Thunder navodno je prije dvije godine imao spolni odnos sa spomenutom ženom, a onda je, prema njenim navodima, košarkaš predložio da im se pridruži njegov brat.

Djevojka to navodno nije htjela, odbila je seks u troje, ali su ju, prema njenoj priči, njih dvojica prisilili na to, piše list The Oklahoman. Ferguson se navodno nije obazirao na njeno odbijanje već joj je rekao da ušuti i klekne.

Traži 500 tisuća dolara

“Djevojka je bila prisiljena na oralni seks s Terranceom, dok je Willis nasilno penetrirao u nju“, piše u članku koji je objavio The Oklahoman.

Rekla je da je Ferguson cijeli događaj snimio i slao svojim prijateljima na Snapchat. Za pretrpljenu „fizičku, emocionalnu i psihičku bol“ od Fergusona traži 500 tisuća dolara.

Da stvar bude zanimljivija, optužnica protiv Ferguson odbačena je već za isti slučaj u travnju ove godine, a djevojka nije odustala i protiv njega je podigla privatnu tužbu.