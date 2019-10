NET.HR EKSKLUZIVNO DONOSI: Napadnuti muškarci otkrili jezive detalje napada; ‘Masakrirali su ga od batina, bilo je strašno’

‘Jedno četiri, pet metara od nas čujemo ‘majku vam tovarsku, jeb*emo vam majku. Ovog drugog su baš masakrirali, strašno što su mu napravili’

Ni sami nisu mogli sanjati da će im se večer pretvoriti u noćnu moru. A trebalo je to biti sasvim obično pranje auta i povratak s nogometne utakmice svojoj kući. Sinoć oko 21 sat na području Susedgrada na Zagrebačkoj aveniji, nepoznati maskirani počinitelji upotrebom zasad neutvrđenog predmeta napali su 48-godišnjaka i 41-godišnjaka koji su na ulici mijenjali gumu na vozilu splitskih registarskih oznaka, kao i još dvojicu muškaraca. Liječnička pomoć je 48-godišnjaku pružena u KB Sveti Duh gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

15 BAD BLUE BOYSA PRETUKLI POZNATOG HAJDUKOVCA I BRANITELJA: Izbušili mu gume i mlatili ga palicama

Jedan od ozlijeđenih muškaraca je Nikša Vrca, ratni veteran više puta ranjavan o čemu ne želi pričati jer to je najmanje važno za ovaj događaj. Vlasnik je i trgovine i jednostavno obožava Hajduk, toliko da je nudio popust svojim kupcima na jaja dok god su Bijeli prvi na ljestvici, a drugi napadnuti je obični građanin koji je priskočio u pomoć Splićanima koji su ga zatražili ključ za promjenu gume jer voze isti auto…

Gledali Hajduk u Gorici, pa večerali u Zagrebu

Nikša Vrca i njegovo društvo su nakon dvoboja s Goricom večerali u Zagrebu, a kada su ušli u auto za Split, nakon nekog vremena primjetili su da im je guma probušena nožem. U pomoć im je priskočio i jedan Slavonac koji godinama živi i radi u Zagrebu (za sebe kaže kako je pola-pola), da bi u jednom trenutku dotrčala grupa od petnaestak napadača i krenula ih tući. Bili su maskirani i naoružani palicama i pretpostavlja se da se radi o Bad Blue Boysima. Vrca je u tom trenutku klečao jer je mijenjao gumu i najteže je prošao. Dan nakon napada razgovarali smo s Vrcom koji nam je opisao kako je to izgledalo:

“Bili smo na Kup utakmici Gorice i Hajduka, ali se nismo nalazili na Istoku s Torcidom nego na Zapadu. Ja nisam član Torcide niti ultras, nego običan simpatizer Hajduka, imam 50 godina, svoj dućan, market, branitelj sam i poduzetnik. Tako smo s domaćim ljudima nakon utakmice jeli i pili, razgovarali, veselili se, sve je bilo normalno.

Gumu im rasjekli nožem

Auto nam je bio parkiran negdje drugdje, došli smo s jednim autom zagrebačkih registracija. Kad smo došli do našeg auta splitskih tablica, ušli smo u njega i krenuli kući direktno. Čim smo krenuli osjetili smo da treska auto, stali smo i vidjeli da je guma rasječena nožem. U trenutku dok sam mijenjao gumu na podu odjednom su izletjeli njih 15, 20 maskiranih s palicama. Nije to trajalo dugo, brzo su pobjegli”, priča nam Nikša Vrca koji je u napadu zadobio tešku ozljedu noge zbog koje će morati na operaciju…

“Ne znam je li netko skočio na nju ili sam dobio palicom, ne znam, ne sjećam se točno. Pokušao sam se dignut kad vidim ne mogu. Mislio sam nije ništa strašno, nije bilo krvi. Sjest ćemo u auto i idemo kući. Ali ubrzo sam i sam uvidio da s nogom ništa ne mogu i da je stvar ozbiljna. Morali smo zvati prvu pomoć, automatski i policiju i eto… Gležanj je sad loše, ovo drugo ništa nemam na sebi. Ne znam kad ću na operaciju. Ovo što se dogodilo je bez veze, ne znam što im to znači. Nešto maskiran doći nekome s leđa na podu, mislim što da vam govorim… Na stadionu smo svi navijali zajedno na Zapadu, zezali smo se, bilo je i više nego korektno. Na kraju smo se pozdravili, sretan put i tako to”, naglasio nam je Nikša Vrca kojeg je u tijeku današnjeg dana zvalo mnoštvo ljudi kako bi mu zaželjeli brz i uspješan oporavak, kao i brzo i što bezbolnije i bolje riješenje situacije s nogom…

‘Nema tko me nije zvao’

“Ne znam više tko me zvao, nema tko nije. Zvao me povjerenik iz Hajduka i tako, svašta nešto. Hvala svima na brizi”, zaključio je Nikša Vrca.

Sada idemo na drugi dio priče. Spomenuti Slavonac koji je pomogao Vrci i njegovim prijateljima bio je koleteralna žrtva napada. Samo je htio pomoći, a postao je meta napadača. Dobio je, kako nam je objasnio, teleskopskom palicom po nogama, a šakama po glavi. Nikad se prije nisu vidjeli, a sad ih je sudbina spojila u situaciji koju će vjerojatno zauvijek pamtiti po lošem…

‘Dobro sam prošao kako su ovi izletjeli s teleskopima’

“To je sve bilo neočekivano, moram priznati da mi je bio mali šok. Te hitna, pa policija, a ja idem za Frankfurt. Htjeli su me ostaviti u bolnici na promatranju 24 sata da vide da nemam potres mozga. Drugim riječima, dobro sam prošao kako su ovi izletjeli s teleskopima. I moram vam reći da boli, ali baš boli”, kazao nam je napadnuti muškarac kojem zbog zaštite indentiteta ne želimo objaviti ime. Nastavio nam je u jednom dahu prepričavati što se dogodilo, onako pun života i pomalo još uzbuđen…

“Sinoć oko devet sati navečer išao sam oprati auto i tamo kod Španskog s desne strane u smjeru Zapada. Odem ja u boks za pranje automobila i odjednom neki tip prilazi meni jer ima isti auto kao ja i pita me imam li ključ za mijenjanje gume, jer su oni svoj negdje zagubili, a pukla im je guma koju trebaju zamijeniti. Rekao sam dečkima može, evo vam ključ. No, vrlo brzo sam odlučio im pomoći.

‘Napali su nas maskirani iz smjera Prečkog’

I krenem ja sad odvinuti gumu i tako to i ovaj drugi Splićanin počeo je skidati rezervni kotač. Ja stojim sa strane i prva grupa huligana, jedno njih desetak, ide i s druge strane tamo iz Prečkog prema autopraoni. Prvo njih deset pa onda još jedno pet otprilike. Trčali su preko ljubljanske avenije. Vidim ja da je vrag odnio šalu, mislim si ‘što se ovi ganjaju’. Ovo nešto nije normalno, vidim kapuljače, zamaskirani u tamno obučeni, uglavnom crno. Jedno četiri, pet metara od nas čujemo ‘majku vam tovarsku, jeb*emo vam majku’ i tu sam ja već dobio po glavu, počela je tučnjava i kako sam dobio po glavi ja sam se nekako izmaknuo i pobjegao”.

Nakon toga je onako pod šokom još, adrenalinom, sjeo u auto i napravio krug oko mjesta napada…

‘Strašno što su ovom drugom napravili’

“Vidim da su već došli hitna i policija. Stao sam da mi vrate moj ključ. Nakon toga sam policiji dao iskaz, rekao sam hitnoj da nema potrebe za promatranjem, da ne želim u bolnicu. Ovog drugog su baš masakrirali, strgan mu je zglob, ma strašno što su mu napravili. Sad kad o tome razmišljam, mislim da su oni ciljano išli na njih, da su ih pratili… To nisam niti znao nego mi je danas prijatelj jedan rekao. Jer, ja kad sam dobio batina pobjegao sam. Da su mene htjeli napasti, vjerojatno bi išli i dalje za mnom. Međutim, nisu nego su ovog i dalje napadali i tukli. Ja sa kolateralna žrtva. Nije bilo krvi na svu sreću… Jutros sam pobrojao, dobio sam tri udarca u glavu i tri po nogama. Da sam pao na pod, iscipelarili bi me. No nisu, ipak me ima, 105 kila, pravi sam Slavonac haha”, u šali nam prepričava napadnuti muškarac i zaključuje:

‘Ja sam jedino dobivao batine u svom životu od mame, a sad dobijem od nogometnih huligana’

“To kad se dogodilo, ja sam pobjegao a oni su se još tamo šamarali. Napravio sam krug u roku 3, 4 minute i odmah vidio policiju i hitnu. Ovaj leži na zemlji. Nisam htio stati odmah nakon prvog kruga, rekao idem napraviti još jedan krug. Onda je došlo još policije, pa su policajci otišli u obližnje kafiće, jer su preko puta u Prečkom vidjeli neke tipove da su stajali ispred jednog kafića i gledali prema nama. Nakon što su se vratili, rekli su kako je to bio vlasnik kafića i kako on ne zna ništa. Znate, ja sam jedino dobivao batine u svom životu od mame, a sad dobijem od nogometnih huligana. Nikad se u životu nisam tukao, niti se znam tući. Meni je to nepojmljivo. Čitavu sam noć razmišljao što nekom može biti u glavi da se ide tući. Ali, to su huligani, oni nemaju mozga”, zaključio je.