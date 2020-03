MISTERIOZNI NESTANAK BIVŠEG PREDSJEDNIKA TORCIDE: Pojavila se nevjerojatna priča s ulice, tvrde da policija ne govori istinu

Prema pričama sa ulice, vrlo je intrigantan način na koji je Tomičić nestao

Splitska policija objavila je na MUP-ovoj stranici Nestali.hr da se od 9. ožujka traga za Petrom Tomičićem, 36-godišnjakom s prebivalištem u Kaštel Štafiliću. Radi se o bivšem predsjedniku Kluba navijača Hajduka Torcida, javnosti poznatiji pod nadimkom Pero Pokemon.

Te večeri bio u stanu u vlasništvu njegove majke

Prema pričama sa ulice, vrlo je intrigantan način na koji je Tomičić nestao. Naime, on je te večeri bio u stanu u vlasništvu njegove majke u Kaštel Štafiliću s 38-godišnjim prijateljem i negdje u večernjim satima pozvao je broj 112 i kazao da je njegovom prijatelju loše, javlja Slobodna Dalmacija.

Odmah je alarmirana Hitna pomoć koja je stigla na mjesto događaja te su pronašli 38-godišnjaka sa simptomima predoziranja i počeli su ga reanimirati. No, nisu uspjeli u tome, mogli su samo ustanoviti smrt te je obaviještena policija. Navodno su, po pričama ljudi bliskih njemu, došla dva uniformirana policajca i dva u civilu te je jedan od uniformiranih kazao Pokemonu, koji se vrlo loše osjećao zbog toga što se dogodilo njegovom prijatelju, da izađe van, da malo udahne svježeg zraka i dođe k sebi.

Izašao i više se nije vratio

Ovaj je izašao i više se nije vratio niti ga je itko vidio, a njegova je majka dan poslije i službeno prijavila nestanak.

Iz splitske policije neslužbeno je potvrđeno Slobodnoj Dalmaciji da su te večeri imali intervenciju na dojavu Hitne pomoći i da je u stanu u vlasništvu ženske osobe kojeg koristi njen sin pronađeno mrtvo tijelo muškarca. No, opovrgavaju da je Tomičić bio u stanu u trenutku kad je tamo stigla policijska ophodnja.

Policajac priznao da mu je upravo on rekao da izađe van na zrak

Tomičićevi prijatelji, pak, tvrde da je jedan od temeljnih policajaca priznao Tomičićevoj majci da mu je upravo on rekao da izađe van na zrak te tvrde da je baš policija kazala majci da je Petar na sebi, u trenutku nestanka, bio odjeven u svijetlo sivu trenirku kako to stoji na MUP-ovoj stranici. Naime, on navodno već neko vrijeme ne živi s majkom i ona ga nije vidjela nekoliko dana tako da nije mogla nikako, tvrde njegovi prijatelji, znati kako je on te večeri bio odjeven.

O svemu je policija obavijestila i dežurnog zamjenika ŽDO Split koji je naložio obdukciju umrlog muškarca.

Za spomenuti kako se pozivaju svi koji nešto znaju o Tomičićevom nestanku ili su ga možda negdje vidjeli ili imaju bilo kakve informacije o njemu da se jave splitskoj policiji na 192 i tako pomogli u njegovom što bržem pronalasku.