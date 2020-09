Nekadašnja NBA zvijezda Delonte West dotaknuo je novo dno kad su ga u Dallasu fotografirali kako prosi na ulici, prenose američki mediji.

Čovjek koji je zarađivao milijune dolara u NBA ligi i svojevremeno igrao s LeBronom Jamesom u Clevelandu. Nekoliko sezona proveo je i igrajući za Boston Celticse.

Fotografija Westa koji u prljavoj odjeći s natpisom prosi novac obišla je svijet, a pomoć su mu ponudili njegov nekadašnji trener Doc Rivers te nekadašnji suigrač sa sveučilišta Jameer Nelson.

Twitter begs the NBA and players to help Delonte West after he is spotted holding a sign on street asking for food and money in Dallas pic.twitter.com/QHbTz0ytDT

— Saycheese TV 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) September 24, 2020