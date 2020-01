NE, OVO NIJE U AMSTERDAMU ILI NEW YORKU: Ovako Novu godinu slavi ludi Sergio Ramos

View this post on Instagram

2019 ha sido un año de momentos únicos. Recuerdos imborrables junto a los míos, enanos que crecen y te hacen sentir pleno. Sonrisas para recordar y duras derrotas con las que crecer. Proyectos apasionantes. Personas que llegan a tu vida y despedidas difíciles. Noches de corazones blancos y gritos al cielo del Bernabéu. Récords inolvidables con la Selección. Y un sueño hecho realidad: convertirme en el marido de mi mujer. Se va 2019. Lo hemos disfrutado, lo hemos peleado, lo hemos sufrido, lo hemos llorado, lo hemos vivido. Por un 2020 lleno de retos y sueños por cumplir, de oportunidades y manos tendidas, de madridismo e ilusiones compartidas. Feliz año nuevo. Salud y amor para todos. @pilarrubio_oficial ❤️ 2019 was a year of singular moments. Memories that will last forever with my family, seeing my children grow, making me feel complete. Smiles to remember and hard defeats to learn from. Exciting projects. New people in my life and difficult goodbyes. Nights of the white heart and the roar of the Bernabéu. Breaking records with the national team. And a dream come true: I became my wife's husband. 2019 passes. We enjoyed it, we fought, we suffered, we cried, we lived it. Here's to a 2020 full of challenges and dreams to fulfil, of opportunities and hands extended, of Madridismo and shared ambitions. Happy new year. Good health and love to all.