NE NOSI GAĆICE, A KOMENTIRALA JE TUĐI PENIS: Atraktivnu Hrvaticu napali na internetu; ‘Samo me nemojte nazivati dro*om ili ku*vom’

Jedna od najljepših golferica i općenito sportašica na svijetu Paige Spiranac (27), našla se na udaru na društvenim mrežama nakon što je komentirala jednu fotografiju na Instagramu poznatog golf igrača Gregorija Normana s plaže, na kojoj nosi kratke hlače, a kroz koje se vidi alatka. Jer, očito je da Norman nije nosio donje rublje…

“Greg ‘morski pas’ Norman. Prije kao morski pas čekićar.”

Američki New York Post prenosi kako njezini obožavatelji su nisu poštedjeli zbog toga, te je Paige na društvenim mrežama dočekala lavina negativnih komentara. U srijedu joj je jedan pratitelj retweetao s porukom:

“Žališ se na muškarce koji komentiraju tvoje tijelo, a zatim komentiraš tijelo nekog muškarca. To ne ide jedno s drugim, Paige”, naveo je netko od njezinih pratitelja.

I get this comment all the time. I want to set the record straight. I have never and will never complain about that. Just don’t call me a slut or a whore solely based on the tops I like to wear. It’s not that hard to understand. https://t.co/PoTrplzqbN

— Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) November 25, 2020