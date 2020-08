Mamić je otpjevao bezvremenski hit Novih fosila, “Košulju plavu” i to valjda u čast tragično poginulom prijatelju, osnivaču Novih fosila, Rajku Dujmiću, što se činilo kao lijepa gesta, no uskoro se sve promijenilo

Najpoznatiji hrvatski bjegunac, bivši izvršni predsjednik Dinama nepravomoćno optužen za nezakonito izvlačenje novca iz tog kluba, Zdravko Mamić, i dalje izbjegava kratku ruku hrvatske pravde u susjednoj BiH, a tamo mu baš ništa ne nedostaje.

Mamića smo proteklih godina vidjeli na brojnim svadbama i raznim proslavama, a sada je u javnost opet procurila jedna takva snimka. Ovaj put Mamić je prisustvovao na jednoj svadbi u Grudama, a tamo su ga, kao i na svim snimkama sa svadbi koje smo imali prilike vidjeti, ponovo svladale emocije pa se uhvatio mikrofona.

[VIDEO] JEDINI MAMIĆEV SVADBENI SHOW KOJI MORATE CIJENITI: Zdravko opet uhvatio mikrofon, ali ovaj put nisu bile cajke

Glazbeni performans

Mamić je otpjevao bezvremenski hit Novih fosila, “Košulju plavu” i to valjda u čast tragično poginulom prijatelju, osnivaču Novih fosila, Rajku Dujmiću, što se činilo kao lijepa gesta.

No izašao je i novi video u kojem je Mamić u svom elementu. Naime, vidjeli smo ga više puta kako pjeva poznatu srpsku pjesmu “Ne može nam nitko ništa”, a ponovio je to i na ovoj svadbi. Pogledajte i poslušajte kako je to izgledalo: