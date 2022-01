INFARKTNE FOTKE / Navukla minijaturne tange, nauljila se i zajahala rub kreveta. Najzgodnija MMA borkinja izbacila dvije vrlo vruće slike

Amerikanka Paige Vanzant nekad je bila perspektivna MMA borkinja, no sada se bavi drugim stvarima. Ona je izašla iz UFC-a te postala članica Bare-Knuckle FC organizacije. Riječ je o natjecanju u kojem se borkinje i borci tuku bez rukavica, a to se smatra najkrvavijim i najbrutalnijim borilačkim sportom na svijetu. VanZant je osjetila na svom licu tu brutalnost jer je u dvije dosadašnje borbe koje je odradila upisala jednako toliko poraza. No, borbe joj više nisu glavna okupacija. je skupila vojsku fanova na društvenim mrežama, pogotovo Instagramu. Pokrenula je i svoju Only Fans stranicu, na kojoj objavljuje videa za odrasle. No, bez obzira na to što svoje golišave slike naplaćuje putem popularne stranice, Paige i dalje često objavi pokoju provokativnu sliku na Instagramu, poput ove posljednje u kojoj, čini nam se namazana nekim uljem, pozira u zlatnom donjem rublju, dakako gaćice su tange, i u kojima je izbacila svoju čvrstu guzu zahajavši pritom rub kreveta.