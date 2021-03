Barcelona i PSG susreću se u srijedu u velikom derbiju Lige prvaka, a navijači PSG-a poslali su uoči te utakmice uvredljivu poruku poznatoj pjevačici Shakiri.

Supruga igrača Barcelone Gerarda Piquea dobila je od navijača u Parizu natpis “Shakira a la Jonquera”. Jonquera je, kako objašnjavaju Španjolci, gradić na granici Francuske i Španjolske koji je poznat po prostitutkama.

we are in the 2021, it's women's history month and this is what's happening?

to give context "shakira a la jonquera" means "shakira to jonquera".

jonquera is a town on the border of france & spain, known for prostitutes. basically, calling shakira a prostitute.#RespectShakira pic.twitter.com/PS60oUeCFZ

— 𝐯𝐢𝐛𝐬 | 🐺 (@ivibhatweedy) March 7, 2021