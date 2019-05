NAVIJAČ KOJEG JE NEYMAR UDARIO OTVORIO DUŠU: Život mu se u potpunosti promijenio, živi u strahu od prijetnji koje dobiva

‘Ljudi su na društvenim mrežama počeli širiti moju adresu’

Navijač koji je dobacivao uvrede igračima Paris Saint-Germaina dok su ovi koračali po medalje za drugoplasirane u Francuskom kupu, a onda i dobio šakom po ustima od Neymara, otvorio je dušu priznajući da proživljava teške trenutke. U razgovoru za L’Equipe što ga prenosi Marca dotični Nelson otkrio je zašto izlazi u medije.

“Da odgovorim svima koji tvrde da ovom pričom želim doći do novca. Ni novčića nisam tražio. Da sam to htio mogao sam to napraviti. Jedini kojeg sam odlučio tužiti jest kolumnist Pierre Menes zbog komentara koje je o meni napisao. Novac mi neće dati sreću. Što će mi ako ostanem bez časti”, kazao je Nelson dodavši da prima nasilne prijetnje.

Neymar punches a fan after PSG lose to Rennes. What a disgrace. pic.twitter.com/lHNF94GNrt — Phil (@oleexcellence) April 28, 2019

Žrtva uznemiravanja

“Posebice nakon Menesovih komentara. Treba li me se objesiti ispred mog doma da bi on shvatio ozbiljnost onog što je izrekao? Mediji su osudili Neymarovu reakciju, ne moje riječi, a danas sam žrtva uznemiravanja.”

“Ljudi su na društvenim mrežama počeli širiti moju adresu, to ide predaleko. Volim život, volim izlaske, a dom nisam napustio već tjedan dana. Izađem, ali ne sam. U četvrtak mi je četvero ljudi reklo da ću vidjeti što će mi napraviti kad sljedeći put dirnem u Neymara.”

Želi mir

Upitan je Nelson žali li zbog svega.

“Naravno da žalim zbog izgovorenog, ali to nisu bile provokacije. Navijači se zabavljaju, tako dolazi to tih stvari. Žalim zbog onog što sam rekao Verrattiju i Buffonu, ali Neymar nije smio tako reagirati. Profesionalac je i naviknut je na to.”

“Samo se želim naći s njime, popraviti sve ovo, ispričati se i stisnuti mu ruku. Možete li zamisliti da sam ja udario njega? Što bi se meni dogodilo? Želim hodati ulicom bez straha od PSG-ovih ultrasa ili biti u mogućnosti da odvedem roditelje na Eiffelov toranj, a da me se pritom ne vrijeđa.”