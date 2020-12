Poznata ruska manekenka Viktorija Odintcova često je spominjano ime u medijskim (ne)nogometnim rubrikama. Za nju je nogometni svijet doznao u prosincu prošle godine kada je on otkrila u jednoj emisiji kako joj se preko društvenih mreža udvarao portugalski nogometni superstar Cristiano Ronaldo, no onda mu nije odgovarala na poruke.

RUSKINJA KOJA JE ODBILA RONALDA PONOVNO U CENTRU PAŽNJE: Sada je objavila fotografiju na kojoj je potpuno gola

Trenutno na Instagramu broji 5.1 milijun pratitelja, a od kad joj se u medijima dogodilo to s Ronaldom, njezin Instagram je višestruko skočio.

“Bilo je to davno. Napisao mi je: ‘Bok, kako si?’ Nisam odgovorila na nju i izbrisala sam je. Naravno da mu nisam dala nikakvu priliku. Znam neke djevojke kojima je tako pisao, i uletavao pa mi je sve bilo jasno. Frajeru, ajde bok”, jasno je naglasila Viki Odintcova koja je na glasu kao prava zavodnica sportaša. Prelijepu Ruskinju povezuju s nekim od velikih sportskih zvijezda, a mediji o njoj pišu kako je iznimno uspješna na poslovnom planu.

Russian supermodel said that Cristiano Ronaldo slid into her DMs and she said NO because Ronaldo is habitual. She further named several athletes who are in contact with her#Ronaldo #CritianoRonaldo #Sports #Neymar #LewisHamilton #VictoriaOdintcova #Newshttps://t.co/AW6Cuynv2l

— Global Village Space (@GVS_News) January 16, 2020