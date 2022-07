ZBOG NJE SU DVORANE PUNE / Najljepša odbojkašica svijeta izbačena iz momčadi zbog provokativnih fotografija: Sada se skinula za Playboy

Američka odbojkašica Kayla Simmons zasigurno je jedna od najljepših, ujedno i najseksepilnijih odbojkašica na svijetu. A ona se toga nikako ne srami te golišave fotografije redovito objavljuje na svom Instagram profilu. U razgovoru s New York Postom je otkrila kako su joj na Sveučilištu najviše zamjerali provokativne fotografije na društvenim mrežama: "Inzistirali su da izbrišem fotografije jer su neprikladne. Htjeli su da izbrišem i svoj profil na društvenim mrežama". Ona to nije učinila, iako se više nije smjela baviti odbojkom. Kayla tvrdi da je iz svega naučila važnu lekciju, ali kako nije htjela da drugi ljudi utječu na njezine osjećaje. I očito nije pogriješila. Početkom srpnja se fotografirala za kultni Playboy, a to je podijelila i na društvenim mrežama.