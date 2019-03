NA NJIH HRVATSKA MOŽE BITI PONOSNA: Joža je mislio da je sve izgubio u požaru, a onda su se pojavili nogometaši

Kad se činilo da je jedan čovjek izgubio sve što je imao, ukazali su se nogometaši

Najprije je sve krenulo naopako za 82. godišnjeg Josipa Maranića, kojeg svi znaju jednostavno kao – Jožu. Posljednjih dana siječnja preminula mu je supruga, a kako zlo nikada ne dolazi samo 13. veljače u stravičnom požaru ostao je bez svega što je tokom života zajedno s njom stvarao, piše Sportalo.hr.

Ostao je tako Joža praktično na cesti, a tu su se u ekspresnom roku organizirali njegovi susjedi, predvođeni nogometnim klubom Sloga i njenim predsjednikom Tomom Ivkovićem odmah su krenuli u akciju.

Prekrasna gesta

“Odmah u subotu nakon požara okupili smo se svi i raščistili to zgarište, a sutra dan smo kod načelnika Srećka Vukovića, praktično smo sve dogovorili i već u ponedjeljak se krenulo s radovima, kopali smo temelje, postavljali armaturu i betonirali. Iskreno sam ostao zadivljen koliko su se ljudi odazvali i pomogli. Tu mislim i na pomoć u radu i na pomoć s financijama. Ne postoji niti jedan čovjek, niti jedna firma koja se nije na najbolji mogući način odazvala i kada smo ih zvali, a i sami su dolazili i pomagali. Netko je radio, netko je uplatio novac, netko je ako ništa drugo nije mogao donio piće ljudima koji su radili, pa čak i neki ljudi koje ne poznajemo.”, rekao je predsjednik Sloge pa nastavio:

“Nemam riječi kojima bih opisao to jedinstvo, ne samo Samatovaca nego i okolnih sela, Bizovca, Petrijevaca, Našica.. Sad nas ljudi zovu i ne mogu vjerovati da smo praktično za 15 dana stavili krov na kuću, a evo jesmo. Moja je procjena da bismo za 15ak dana sve završili i da bi se Joža mogao vratiti u svoju kuću, ali nažalost čisto zbog tehničkih razloga to nije moguće, neke stvari se moraju posušiti pa će se to ipak malo prolongirati. Imali smo želju dobrom duhu našeg mjesta za rođendan pokloniti povratak, ali ipak to neće biti izvedivo”, zaključio je Tomo Ivković.