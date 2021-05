Bivša državna prvakinja u biciklizmu Lucia Javorčekova (30) jedna je od najljepših žena svijeta. Trenutno se nalazi na odmoru ali onom radnom.

[FOTO] OPET JE NESTAŠNA: Jedna od najljepših žena svijeta pokazala svoju golu guzu u najdražoj pozi; Čudno kako je zbog ovog nisu prijavili

Tulum jungle gym njezino je utočište. Javorčekova nerijetko na društvenim mrežama objavljuje fotografije kojima obožavatelje ostavlja bez daha, a kako bi održala svoju savršenu liniju odradila je seriju napornih vježbi za stražnjicu pod opterećenjem u improviziranoj teretani koja se nalazi na jednoj od najljepših plaža u Meksiku.

Lucija je svojim rastućim popisima vještina dodala rad na sebi na plaži. Popis koji uključuje i skidanje odjeće i na Instagramu i na OnlyFansu, a ona to jako voli raditi.

“Ovo je najbolji video za vježbanje koji smo vidjeli dugo vremena. Lucia ima vrlo poseban talent i ovaj video to u potpunosti prikazuje. Ne dopušta da joj prođe bilo kakva prilika za stvaranje sadržaja. Drugim riječima, Lucija je definicija koju morate slijediti, ona je definicija savršenstva!”, stoji u tekstu američkog Egotastica.

