MOURINHO U NOVOM NAPADU NA POGBU: Nema tu mira, francuski veznjak dobio ‘porciju’ od bivšeg trenera

‘Njegovo veličanstvo željelo je napustiti stadion u svom Rolls-Royceu’

Sukob koji je razdirao svlačionicu Manchester Uniteda, a čiji su glavni akteri bili (bivši) menadžer Jose Mourinho i francuski veznjak Paul Pogba, portugalski je stručnjak platio pozicijom, a on, nenaviknut na poraze bilo kakve vrste, preko toga i danas teško prolazi.

Otvorio je novu rundu borbe Mourinho podsjećajući na incidente koje je zvijezda kluba izazivala i zbog kojih je on patio puno duže no što se to mislilo. Kazao je, pritom oslovljavajući Pogbu ‘Njegovo veličanstvo’ da mu je prijetio prisilni ‘odmor’ u slučaju da se prema njemu ne odnosi na način na koji je to klub smatrao ispravnim.

Ispričao je tako Mourinho crticu sa gostovanja kod Burnleyja kada ga je Pogba upitao može li se kući vratiti u vlastitom aranžmanu, a ne s ostatkom momčadi. Kaže Mourinho da bi dozvolio iznimku da su igrali na nekom udaljenijem gostovanju, ali da za takvo što nije bio spreman odustati od svojih stavova.

Rolls-Royce i šofer

Ipak, United je pobijedio, a Pogba ponovno pitao Mourinha istu stvar. Raspoložen zbog dobrog rezultata, priznaje Mourinho i prenosi Telegraph, rekao mu je da krene na povratak autobusom, ali i dogovori sa vozačem da ih ovaj stigne desetak minuta kasnije pa neka ide kako želi. Pogba je i dalje bio nezadovoljan i Mourinho je po povratku s konferencije za medije pored autobusa ugledao Rolls-Royce sa šoferom koji je čekao Pogbu.

“Automobil je bio nov, a Njegovo veličanstvo željelo je napustiti stadion u svom Rolls-Royceu. Kako to riješiti? Ne dopustiti da takvo što ikad napravi? Može ići kad sam ja sretan? Ili se to može napraviti na način da se mene uputi na ‘odmor'”, bio je jasan Mourinho.