MOURINHO OTKRIO DRAMU S POLUVREMENA KLJUČNE UTAKMICE LIGE PRVAKA: ‘Nisam mogao disati, zamalo sam umro!’

Progovorio je o detalju koji je mnogima dosad bio potpuno nepoznat

Portugalski stručnjak Jose Mourinho nakon otkaza u Manchester Unitedu trenutno radi kao gost komentator na jednoj od engleskih televizija. Mourinho je priznao da je imao ponuda nakon odlaska s Old Trafforda, ali da ne želi žuriti s povratkom na trenersku stolicu.

Portugalac vrijeme sada koristi gostujući kao komentator, a u zanimljivoj emisiji na beIN Sportsu otkrio je da je istinita priča da je 2005. godine iz svlačionice izašao u košari za veš. Ovaj stručnjak tada je bio na klupi Chelseaja, ali nije mogao voditi svoju momčad u utakmici protiv Bayerna jer je dobio dvije utakmice suspenzije.

Sve zbog obične kazne

Međutim, to ga nije zaustavilo da dođe u svlačionicu i održi govor svojim igračima iako mu je bilo to strogo zabranjeno. Priča o Mourinhu i košari za veš se već vrti desetak godina u javnosti, no ovo je prvi put da je Portugalac otvoreno pričao o tome. Mourinho je otkrio što se događalo te noći te objasnio da ga je to moglo skupo koštati jer uopće nije imao zraka.

“Tog dana sam oko podne otišao u svlačionicu i sjedio tu satima jer je utakmica bila tek navečer. Htio sam da me igrači vide i da im kažem što trebaju raditi. Ušao sam bez problema jer nije bilo nikoga na stadionu od UEFA-e, no izlazak je već bio problem”, rekao je Mourinho, te nastavio:

“Kada smo izlazili ekonom kluba se sjetio da uđem u košaru za veš. Nije ju skroz zatvorio kako bih mogao disati, ali je to učinio kad je vidio ljude iz UEFA-e. Vjerujte da nisam mogao disati i malo je nedostajalo da umrem. Ozbiljno! Klaustrofobičan sam i bio je to užasan trenutak za mene. Ipak, najbitnije je da me nitko nije vidio u svlačionici”.