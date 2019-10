‘MNOGI NE ZNAJU DA JE UPRAVO OVO NAJTROFEJNIJI SPORT U HRVATSKOJ’: U svijetu izazivamo strahopoštovanje gdje god se pojavimo; ovo sigurno niste znali

Sažetak zadnjeg jakog hrvatskog turnira u pikadu

Prvim mastersom u Solinu započela je nova sezona (2019./2020.) u pikadu. Mnogi ne znaju da je pikado najtrofejniji sport u Hrvatskoj. Tomu svjedoče brojni europski i svjetski prvaci i prvakinje, kao i rezultati reprezentacije (seniori i seniorke) kroz povijest hrvatskoga pikada. U svijetu pikada imena hrvatskih reprezentativaca izazivaju strahopoštovanje kako na europskoj tako i svjetskoj sceni.

Popis uspjeha hrvatskoga pikada

Popis svih uspjeha hrvatskoga pikada bio bi jedan predugačak popis za jednu kolumnu pa ćemo navesti samo neke: Boris Krčmar višestruki europski i svjetski prvak, prije njega svjetski prvaci bili su devedesetih Krešo Kranjčina i Željko Damjanac, kao i Kunčić-Dukić u parovima.

Europski prvaci su u raznim disciplinama bili i Ivica Cavrić, Dean Biškupić, Dragutin Pečnjak, Željko Damjanac, Vedran Dukić, Zlatko Prekrit, Goran Protega, Drago Kunčić, Maja Čužić, Tanja Perić.

O rezultatima hrvatske reprezentacije najbolje govori podatak da je seniorska Hrvatska reprezentacija u zadnjih 13 godina bila u svih 13 finala od kojih je uzela 8. Trenutno je muška reprezentacija druga u Europi, dok su dame prve. To samo kao crtica o ovom u Hrvatskoj poprilično ignoriranom sportu, koji u svijetu ima daleko veću popularnost nego u Hrvatskoj, bar što se tiče medija, sportske politike i u konačnici sponzora koji, primjerice, u PDC-u ulažu milijune eura, funti, dolara…

Masters u Solinu odigran u odličnoj i sportskoj atmosferi

Masters u Solinu odigran je u odličnoj i sportskoj atmosferi. Koliko je pikado naporan sport najbolje govori podatak da se na mastersima igra od 10.00 ujutro do kasno iza ponoći tako da je potrebna iznimna kondicija cijeli dan koncentrirano bacati strelice na aparat, tko nije probao ne zna koliko je to naporno.

Juniori

U konkurenciji juniora, u Solinu, pobjedu je odnio Nino Bilić, drugi je bio Valentin Lakota, a treća Leona Bubić.

Cricket

U Cricketu prvak je Vladimir Lešić, drugi Boris Krčmar, treći Dragutin Pečnjak. Kod dama u Cricketu prvo mjesto osvojila je Marina Letica, drugo Rina Radun, treće Natalija Šimac.

501.

U disciplini 501 kod seniora A kategorije turnir je osvojio Dragutin Pečnjak, dok je iznenađenje turnira pobjeda u finalu lijeve veterana Zvonka Čerine nad favoritom Borisom Krčmarom koji je na kraju

zauzeo treće mjesto.

Kod dama u disciplini 501 pobjedila je opet Marina Letica, drugo mjesto osvojila je Sandra Orlić, a treće Josipa Jolić. U B kategoriji turnir je osvojio Mario Listeš, drugo mjesto Valentino Šivalec, treće Davide Bosich. U C kategoriji u maestralnom finalu i tri peta kruga turnir je osvojio Ante Rakić pobijedivši MarkaJanjića koji je drugi, dok je treći Stipe Lesko.

Parovi

Parove su osvojili nepobjedivi Dragutin Pečnjak/Ivica Cavrić kojima je ovo peti u nizu osvojeni masters nakon 4 prošlogodišnja, usput su i aktualni prvaci Europe u parovima. Drugo mjesto u rovovskim bitkama osvojili su Mario Čegir – Neven Rešetar, a treće Mišo Stanković – Ivan Poljak.

Kod dama parove su osvojile Rina Radun&Jasna Jelavić Šako pobijedivši dva puta (finalist s lijeve strane mora dva puta dobiti one koji su u finalu bez poraza) pobijedivši odlične Marinu Letica – Hana Jurjako, koje su tako osvojile drugo mjesto, treće su osvojile Bubić Antonia – Mamut Ana.

To je ukratko sažetak zadnjeg turnira, no ne može se ni približno opisati atmosfera natjecanja na državnim mastersima. Treba vidjeti i osjetiti sreću, tugu, podršku, euforiju, psihičke uspone i padove u sportu u kojem te nakon tisuća i tisuća sati napornog treniranja od zvijezda dijeli jedna strelica, kojom si nebrojeno puta pogodio baš taj izlaz, a onda, u trenutcima istine, stojiš sam sa sobom i aparatom (i obično jednom strelicom) i znaš da je sve samo na tebi, ako promašiš da ćeš vjerojatno sve izgubiti. No, kao i u svakom sportu ,bio pobjednik ili si izgubio nastavljaš dalje jer jednostavno voliš taj sport.

Za sad toliko, do sljedećeg teksta koji bi mogao biti već nakon Svjetskog kupa WDF federacije, na kojem hrvatski igrači prvi put službeno nastupaju u klasičnom pikadu, što je ujedno i veliki iskorak prema klasičnom pikadu (steel tip) gdje nismo toliko puno sudjelovali kao u elektroničkom pikadu (soft tip). Usput će (ovaj mjesec) Hrvatski pikado savez koji je za sad pridruženi član postati i službeni član WDF-a”, stoji u objavi hrvatskog pikado saveza.