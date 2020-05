U intervjuu je također govorio i o svom mandatu na klupi Srbije te da ga više cijene sad kad je u Italiji nego dok je bio izbornik

Trener talijanskog prvoligaša Bologne Siniša Mihajlović gostovao je nedavno u emisiji “Veče s Ivanom Ivanovićem” te je progovorio o raznim temama, a jedna od njih bila je i njegovo djetinjstvo u Slavoniji, gdje nije odrastao u baš najboljim uvjetima.

Voditelj je Mihajlovića pitao o njegovom poznatom obećanju majci da će joj kupiti kamion banana kad se obogati.

“Ja i sad volim banane. To je priča otprije 45 godina. U Hrvatskoj, u Borovu, tamo gdje sam ja rođen, Da kupiš kilu banana, to je trebala mjesečna plaća moje majke koja je radila u ‘gumari’. Znala bi nam kupiti jednu bananu pa bismo onda podijelili ja i on, kako koji put, nekad bih mu ja i oteo. Rekao sam joj da ću, kad se obogatim, kupiti kamion banana i sve ih sam pojesti. Ali na kraju nisam”, priznao je Mihajlović.

U intervjuu je također govorio i o svom mandatu na klupi Srbije te da ga više cijene sad kad je u Italiji nego dok je bio izbornik.

“Jedini sam imao hrabrosti nešto promijeniti i vidjelo se po kvalifikacijama da napredujemo. Mogao sam ostati, imao sam ugovor još dvije godine, ali sam otišao jer atmosfera nije bila dobra. Posljednju utakmicu smo pobijedili Makedoniju 5:1 i svi skupa plakali u svlačionici. Nisam mogao ostati jer sam gubio puno energije na gluposti koje nemaju veze s nogometom”, rekao je MIhajlović.

Otkrio je i neke vrlo zanimljive detalje svog odnosa s jednim od najboljih napadača 21. stoljeća Zlatanom Ibrahimovićem. Mihajlović je također otkrio i kakvi su Zlatanovi planovi za budućnost.

“Zvao me prije nekoliko dana. Vidjet ćemo što će odlučiti na ljeto. Sigurno neće ostati u Milanu, ali pitanje je hoće li doći kod nas ili će se vratiti u Švedsku. On se prema meni ponaša drugačije u odnosu na ostale, pazi što govori i kako se ponaša, tako je jer se opasni ljudi međusobno poznaju”, rekao je Mihajlović