Zabrinjavajuće vijesti stižu iz Njemačke. Legendarnom njemačkom reprezentativcu Michaelu Ballacku (43) operiran je tumor u blizini leđne moždine, piše ugledni njemački list Bild.

Ballacku je tumor otkriven prije nekoliko tjedana, a završio je na hitnoj operaciji. Kako pišu Nijemci, operacija je prošla dobro, a Ballack se oporavlja u Lisabonu.

Michael Ballack had a tumour removed from near his spinal cord during lockdown https://t.co/l6m1QjzV6P

— MailOnline Sport (@MailSport) August 20, 2020