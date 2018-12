MANDŽO JE RATNIK, IKONA I – MUZA: Talijanski glazbenik posvetio mu pjesmu, ona postala hit među Juveovim navijačima

‘Ako je netko zaslužio pjesmu, to je Mandžukić’

Odavno je već Mario Mandžukić mnogim navijačima Juventusove nogometne momčadi omiljeni igrač, odavno mu se dive zbog njegove borbenosti i srčanosti i odavno velikim zastavama s njegovim likom ukrašavaju tribine stadiona na kojem mu nude bezrezervnu podršku. Prema objavljenom na nogometnom portalu Goal, bivši napadač hrvatske reprezentacije ima i jednog navijača koji se na drugačiji način trudi proširiti njegovu slavu.

Talijanski glazbenik Leomina tako kaže…

Spoj srčanosti i poštenja

“Divim mu se! On je spoj srčanosti, borbenosti i poštenja. U svim klubovima je ostavljao srce na terenu, a reprezentaciju je odveo do finala. I zabio je Engleskoj gol nakon što su ga tukli cijelu utakmicu. Ako je netko zaslužio pjesmu, to je Mandžukić.”

…no, ne staje samo na riječima. Skladao je on i pjesmu, a ona je, navodi izvor, postala hit među Juventusovim navijačima.

Zahvala za sve

“Mandžo je ratnik među ljudima! Pjesmom mu zahvaljujem za sve što je napravio za naš klub, za sve one pretrčane kilometre. On je igrač koji se ne štedi i primjer je svim navijačima kako se treba ponašati na terenu i izvan njega. Volio bih kad bi Mandžukić poslušao moju pjesmu u svlačionici ili autobusu prije ulaska na teren. Siguran sam da bi mu dala dodatni poticaj. Obično pjesme radim uz gitaru, ali ovu pjesmu o Mandži sam napravio u rock verziji. Morala je biti žestoka, baš kao što je Mandžukić”, dodao je Leomina.

Pjesmu pogledajte i poslušajte ovdje.