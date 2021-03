Pričao je i o Crvenoj zvezdi za koju smatra da je pokradena protiv Milana

Zdravko Mamić prošli je tjedan pravomoćno osuđen zbog izvlačenja više od 100 milijuna kuna iz Dinama, a otad je za regionalne medije dao već nekoliko intervjua u kojima je kritizirao hrvatsko pravosuđe te ispričao “svoju stranu priče”.

Jedan od medija za koje je dao intervju je poznati srpski B92, koji je Mamića pitao zašto je baš on “trn u oku” Hrvatima.

‘Navijao sam za Zvezdu protiv Milana’

“Zašto? To nije jednostavno reći, to je primitivizam. Veliki umovi iz Hrvatske i Srbije su objašnjavali fenomen, a ja bih sažeo u rečenice Miroslava Krleža ‘Bože, sačuvaj me srpskog junaštva i proslava poraza kao pobjeda, a jala i zavisti Hrvata’. Nevjerojatno je koliko u Hrvatskoj ne podnose tuđi uspjeh, pa makar bio zajednički. Naravno da volim Hrvatsku, Dinamo, ali volim i sve srpske klubove i uvijek navijam za njih kada igraju protiv ostatka Europe. Isto tako i za slovenske, klubove iz BiH, Sjeverne Makedonije. Pa to su sve ljudi koji su u istoj državi”, objasnio je Mamić.

Pričao je i o Crvenoj zvezdi za koju smatra da je pokradena protiv Milana.

“Nikada mi nije drago kada srpski klub ispadne iz Europe. Veliki sam navijač bio Zvezde protiv Milana i govorio sam da će ili proći ili ispasti ‘tijesno’. Moram reći, Zvezda je opljačkana u Milanu i oni koji su dijelili nepravdu su štitili europske interese. Pa ljudi, Zvezda bi sada s Dinamom bila u četvrtfinalu Lige Evrope. Slobodno kažem – to joj je onemogućeno”, rekao je Mamić.