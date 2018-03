MAMIĆ GOSTOVAO KOD BUJANCA: ‘Imam papire koji bi srušili temelje države, a svastiku su organizirala dva ministra’

Mamić je progovorio o mnogim stvarima, a otkrio je kako zna da su dva ministra organizirala svastiku na Poljudu

Zdravko Mamić gostovao je kod Velimira Bujanca na televiziji Z1. Govorio je o optužbama glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana, ali i mnogim drugim stvarima.

MAMIĆ: ‘Provodi se najveće bezakonje u povijesti Hrvatske, moj progon je vama štos, a borim se za sve vas’

“Jadna je država u kojoj Zdravko Mamić mora braniti Luku Modrića”

“Sve simbole hrvatske države on progoni. Jadna je država u kojoj Zdravko Mamić mora braniti Luku Modrića, to bi trebale raditi institucije ove države. On je najpoznatiji Hrvat na svijetu, po svim anketama najbolji na svijetu. Ja nisam mađioničar, ja sam normalan i human čovjek. Kada smo vidjeli njegov talent doveli smo ga u Zagreba. Na preporuku Tome Bašića sam iz humanih razloga preuzeo odgovornost za njega”, govorio je Mamić.



NAKON MONOLOGA MAMIĆ OPALIO PO LEGENDARNOM KOŠARKAŠU: ‘Ne zna doći od Rive do dvorane. Takve vi reklamirate, kretene!’

“Ovo je ništa nego rušenje temelja Hrvatske države”, komentirao je optužbe na račun Luke Modrića i njegovo sporno davanje iskaza.

“Moj odvjetnik mi kaže, idi kući i spavaj. Meni je ovo znanstvena fantastika. Nemoguće je, to je znanstvena fantastika, da NK Dinamo i svi njegovi organi, izvršni odbor, nadzorni odbor i skupština koji ukupno broje 94 čovjeka, i da oni donesu jednoglasnu odluku da Dinamo nije oštećen, da je Modrić jedini igrač uz Lovrena koji je na dio transfera platio porez u Hrvatskoj i da se protiv nas otvaraju postupci. Porez je plaćen državi, dobila je nekoliko milijuna eura, ako bih ja bio kazneno osuđen, država bi morala vratiti te milijune Dinamu. Pa tko je tu lud?”, govorio je Mamić koji se pohvalio i s brojem ljudi koji je pratio njegovo obraćanje u subotu.

“Moju pressicu je gledalo skoro dva milijuna ljudi, 322 tisuće uživo na portalima na fejsbuku stranicama, 1,4 milijuna čitalo članak. 92 tisuće na Dinamovoj stranici i to je moj problem. I moja sreća i moj problem”, rekao je savjetnik Dinama.

“Ja sam sredstvo preko kojeg Dinko Cvitan ruši Vladu. Mene se stalno povezuje s HDZ-om iako nisam u nijednoj stranci. Imam dokaze, on je izmislio da sam ja naručio njegovo ubojstvo. Kada sam ja to čuo išao sam u državno odvjetništvo. On je bio lažno zbog toga štićen. Mačku nisam zgazio u životu”, izjavio je.

“Svastiku su organizirala dva ministra Vlade”

“Ministarstvo financija sastavilo je listu 2014. godine na kojoj sam bio i ja. I oni su podizali optužnice protiv ljudi koji su se našli na toj listi , a koji su financirali HDZ. Kada bi ljudi vidjeli papire koje imam, srušili bi se temelji države. Imam dokaze o njihovim dogovaranjima. To su nastavile i druge parlamentarne stranke”, izjavio je Mamić i otkrio tko je odgovoran za svastiku na Poljudu zbog koje je bila kažnjena hrvatska reprezentacija:

“Svastiku su organizirala dva ministra vlade koji su meni radili progon. Naravno da ću reći njihova imena kada za to dođe vrijeme, imam za to dokaze”, rekao je Mamić u emisiji Bujica na Z1.