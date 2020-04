“Always saying we dive brate when you know it was a foul”, napisao mu je Sturridge, a samo se nasmijao Roberto Firmino

Hrvatskom reprezentativcu Dejanu Lovrenu u izolaciji definitivno nije dosadno, a pokazuje to i svakodnevnim objavama na svom Instagramu.

U posljednjoj je pokazao školski primjer klizećeg starta, ali na svom malom sinu. Tražio je Lovren i VAR provjeru je li se tu radilo o prekršaju, a javilo mu se i mnoštvo sportaša koji na ovako nešto nisu mogli ostati hladni. Pogledajte snimku:

“To je tvoje, brate, a ne tehniciranje”, napisao mu je Luka Modrić.

“Ko leži, ne bježi”, komentirao je Domagoj Vida.

“Odmah pod tuš, to je čisti crveni karton”, napisao mu je Ivan Klasnić, a oglasio se i nekadašnji golgeter Liverpoola Daniel Sturridge koji je progovorio i malo hrvatskog:

“Always saying we dive brate when you know it was a foul”, napisao mu je Sturridge, a samo se nasmijao Roberto Firmino.