LOVREN JE ODMAH NAKON POBJEDE OTRČAO U ZAGRLJAJ JEDNOJ DJEVOJCI: ‘Bilo je emotivno, bio je u euforiji, a evo što je prvo rekao’

Trenutak koji se zauvijek pamti❤❤❤❤Iznad svihhh Hrvatskaaaaaaa🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷 @dejanlovren06 volimo teeee, dres ide na zid! Ispisali ste povijest❤🇭🇷❤🇭🇷 #worldcup2018 #croatia🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷

A post shared by Andrea Trgovcevic (@andrea_trgovcevic) on Jul 11, 2018 at 2:20pm PDT