Diletta ima reputaciju najzgodnije sportske novinarke na svijetu

Već dugo kruže glasine da su popularni turski glumac Can Yaman i talijanska sportska novinarka Diletta Leotta u vezi, a sad to više nikako nije upitno. Popularni turski glumac već je bio objavio fotografiju s Dilettom, no sad je i talijanska voditeljica objavila na svom Instagramu fotografiju na kojoj se s njim zaljubljeno gleda tijekom zalaska sunca.

POPULARNI GLUMAC OBJAVIO FOTOGRAFIJU S DILETTOM: Fotku je ‘lajkalo’ gotovo milijun ljudi, on na kraju morao isključiti komentare

Razočarao je taj prozor mnoge pripadnike muške populacije jer je ipak ona jedna od najpoželjnijih, ako ne i najpoželjnija žena nogometnog svijeta.

Svoje razočaranje iskazali su i administratori popularne hrvatske stranice Nogometne ikone koji su napisali: “Ma ko ti je ovo? Molin te, reci rođak…”

Diletta ima reputaciju najzgodnije sportske novinarke na svijetu. Uz profesionalnu karijeru, ona je velika zvijezda na društvenim mrežama, gdje objavljuje fotografije na kojima se hvali svojim zanosnim tijelom, a to je recept koji se pokazao jako uspješnim, čemu u prilog ide i činjenica da je na Instagramu prati oko šest i pol milijuna ljudi.