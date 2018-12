LEBRON JAMES SE ISPRIČAO ZBOG OBJAVE O ‘ŽIDOVSKOM NOVCU’: ‘Mislio sam da je to kompliment. Moje isprike’

Autor: HINA

Kaže da je samo citirao pjesmu 21 Savagea

Košarkaš Los Angeles Lakersa LeBron James ispričao se u ponedjeljak zbog objave na Instagramu u kojoj se spominje “židovski novac” i zbog toga ne bi trebao biti kažnjen.

Dužnosnici NBA razgovarali su s Jamesom i prihvatili njegovo objašnjenje da je pogriješio, objavila je američka sportska televizija ESPN.

James je rekao kako je u postu od subote samo citirao pjesmu “ASMR” izvođača 21 Savage koja sadrži stihove “Mi dobivam taj židovski novac, sve je košer”.

46 milijuna pratitelja na Instagramu

Post je objavio na svome profilu na Instagramu koji ima otprilike 46 milijuna pratitelja. James je rekao kako mu je žao zbog problema koje je time izazvao.

“Isprike, svakako, ako sam bilo koga uvrijedio”, rekao je James za ESPN. “To nije razlog zašto sam podijelio stihove. Ja uvijek (objavljujem stihove). To ja radim. Vozim se u autu, slušam izvrsnu glazbu, a to je bio nusproizvod toga.”

“Stoga, zaista sam pomislio da je to kompliment, očito puno ljudi to ne vidi tako. Moje isprike. To sigurno nije bila namjera, očito, povrijediti bilo koga”, zaključio je James.