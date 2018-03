Vamos Perú, a comernos a esos #Kiwis y clasificar al Mundial. ¡¡Es ahora o nunca!! #newzealand #ultimominuto #seleccionperuana #noviaseleccionperuana❣❣❣❣❣ #UnSoloAliento #lima #peru #estadionacional #rusia2018 #incondicionales

A post shared by NISSU CAUTI OFICIAL (@nissucautioficial) on Nov 14, 2017 at 4:30pm PST