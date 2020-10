KUKOČ PRODAO OGROMNU KUĆU: Dobio ie za nju skoro milijun dolara, no nije baš najbolje prošao

Proslavljeni hrvatski košarkaš Toni Kukoč prodao je svoju 468 kvadratnih metara veliku vilu u blizini Chicaga, piše ugledni list Chicago Tribune.

Nekadašnja zvijezda Jugoplastike i šampionske momčadi Chicago Bullsa navodno je dobila za ovu prekrasnu kuću nešto manje od milijun dolara, točnije 920 tisuća dolara.

