Strašan masakr dogodio se u četvrtak ujutro u američkoj saveznoj državi Južnoj Karolini. Nekadašnji profesionalni igrač američkog nogometa Phillip Adams ubio je petero ljudi iz pištolja, a zatim sebi oduzeo život, javlja agencija AP.

Među ubijenima je bio i liječnik koji je živio u blizini Adamsove kuće. Anonimni izvor rekao je AP-u da je Adams rano ujutro oduzeo sebi život pucnjem iz 45-kalibarskog oružja.

Liječnik kojeg je Adams ubio zvao se Robert Leslie, a ubio je i njegovu suprugu Barbaru te njihovu unučad koja su imala devet i pet godina. Adams je ubio i majstora koji je radio na kući dr. Leslieja Jamesa Lewisa, koji je imao 38 godina. Jedna je osoba preživjela ranjavanje i prevezena je u bolnicu s ozbiljnim ozljedama.

BREAKING: The gunman who killed five people including a prominent doctor in South Carolina was former NFL pro Phillip Adams, who killed himself, according to a source who was briefed on the investigation. https://t.co/bE0rpetfNR

— The Associated Press (@AP) April 8, 2021