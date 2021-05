KRVAVA PROSLAVA U GLASGOWU: Pijani navijači Rangersa međusobno se potukli, pa napali policiju – ‘Bio je to rat staklenim bocama’

Deseci huligana sudjelovali su u nasilju

Glasgow Rangers osvojili su svoj prvi naslov prvaka Škotske u posljednjih deset godina, a to su napravili na dominantan način, bez poraza. Međutim, jučerašnja proslava u Glasgowu, iz erupcije oduševljenja prerasla je u krvavu kupku, kad su se međusobno sukobili, zbog velike konzumacije alkohola, pristalice Rangersa prvo međusobno bocama a onda i s policijom, koja je morala intervenirati kako bi spriječila huligansi pir, piše britanski The Sun.

Rat staklenim bocama

Posebna jedinica policije Glasgowa zadužena za nerede morala je intervenirati. Došlo je do sukoba, a The Sun sve opisuje riječima krvlju natopljeni navijači Rangersa borili su se sa staklenim bocama i to međusobno. Deseci huligana sudjelovali su u nasilju. Neke ozlijeđeni su završili i u bolnici.

Stravični napad

Tisuće navijača okupilo se jučer ispred Ibroxa dok su Rangersi porazili Aberdeen 4:0 u posljednjoj domaćoj utakmici sezone. Dok su igrači Gersa slavili s trofejem na stadionu, navijači su se zabavljali vani – usprkos ograničenjima zbog Covida-19. No, slike koje prikazuju muškarce kako se međusobno udaraju staklenim bocama, a neke od njih odvozi hitna, sablaznili su škotsku javnost. Ubrzo je potom stigla policija za razbijanje gužve, a policija Scotlanda izvršila je neka uhićenja. Stravični napad, koji se dogodio u ulici Queen – odmah iza ugla od George -ova trga – vidjeli su zabrinuti građani u prolazu.