Incident u Splitu: Nasred rive napadnuti mladići (vjerojatno navijači) Crvene zvezde. Jedan se spasio skokom u more. Čuo sam gdje govori: "Da nisam skočio u more ubili bi me". Stigla i policija, čeka se njihovo službeno očitovanje o svemu. @DNEVNIKhr pic.twitter.com/1h5YxPRkQs

— Mario Jurič (@JuricNovaTV) February 9, 2019