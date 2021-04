Georgina Rodriguez bit će glavna zvijezda novog dokumentarnog filma u produkciji Netflixa

Konačno su svi fanovi Ronalda to dočekali. Prvi put će kamere ući u dom i svakodnevni život Cristiana Ronalda i Georgine Rodriguez u obliku dokumentarnog filma u Netflixovoj produkciji, TV serijala o njihovu privatnom životu, javlja britanski tabloid The Sun.

No, ono što je posebno zanimljivo u ovom slučaju je da će glavna zvijezda dokumentarnog serijala biti Georgina, a producenti će malo ući i u njezin krevet.

Naime, ovdje se radi o velikom projektu pod nazivom “Georgina” jer se ovi divovi streaminga nadaju kako će podići poklopac s onoga kakav je život u njezinim cipelama, odnosno je li njoj tako dobro kao što svi pričaju ili slava njezinog izabranika kao i njegov karakter ipak igraju svoju ulogu s druge strane, one koje se ne vidi…

Emisija će obožavateljima dati uvid u to kakav je zapravo obiteljski život u bogatom Ronaldovom kućanstvu. Par ima trogodišnju kćer Alanu Martinu, dok je Ronaldo također otac Cristianu mlađem i blizancima Evi i Mateu.

Ova 27-godišnja argentinsko-španjolska influencerica glumila je prošle godine u španjolskoj verziji Maskiranog pjevača i podijelila svoje uzbuđenje uoči svog prvog španjolskog showa na Netflixu, koji se već sad očekuje s nestrpljenjem.

Na Instagramu – gdje ima 24,1 milijun pratitelja – napisala je:

“Jako sam uzbuđena i sretna zbog ovog novog projekta. Hvala obitelji! @Netflixes.”

Inače i poduzetnica Georgina proslavila je lansiranje svog novog modnog asortimana “OM by G” obiteljskom zabavom na krovu svog luksuznog penthausea u Torinu s pogledom na grad, u veljači ove godine.

Zanosna Georgina već je godinama u vezi s jednim od najboljih nogometaša svih vremena, a s vremenom je postala i prava zvijezda društvenih mreža. Nekadašnja prodavačica u trgovini dizajnerske odjeće pojavljuje se kao model u modnim kampanjama, a često ta odjeća više otkriva nego pokriva. Nema problema s pokazivanjem svojih atributa, pa se može pretpostaviti kako će biti dosta otvorena u dokumentarcu o svom privatnom životu, pikanterijama…

Instagram koristi kao najveće sredstvo za promociju, skupila je, kao što smo istaknuli, više od 24 milijuna pratitelja. Oduvijek je kod nje, pišu Englezi, gorjela modna strast i nekada je radila u trgovini Gucci – gdje je i upoznala Ronalda.

Georgina je već prije otkrila svoje skromne početke i strogo planiranje proračuna prije nego što je dobila dijete s megabogatim Ronaldom.

Kazala je InStyleu sljedeće:

“Sad kad mogu, dopuštam si da pomažem drugima i to me najviše zadovoljava. Također znam što je imati malo i doći do kraja mjeseca s tim. Zbog svog skromnog podrijetla i života kakav sam imala, puno suosjećam s ljudima. Naporno sam u životu radila, žrtvovala sam se puno i svemir me očito nagradio najvećom stvari – predivnom obitelji!

Ronaldo ima vlastiti vrlo uspješni brend CR7, a također mu nije strano gostovati na TV-u i u dokumentarcima. Superzvijezda Juventusa glumila je u dokumentarnom filmu Amazon Prime ‘Ronaldo’ objavljenom 2015. godine. Snimljen je i kao dio Juventusove serije “Sve ili ništa” “fly-on-the-wall” na istoj platformi.