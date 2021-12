ONA JE BOMBA / Kažu da je najzgodnija sportašica, Instagram joj je pun golišavih slika, a ona poručuje: 'Najbolja sam ku*ka koju ćete upoznati'

Nekadašnja prvakinja Slovačke u biciklizmu, a danas model i jedna od većih zvijezda na Instagramu, gdje je prati više od dva milijuna ljudi, Lucia Javorčekova, objavila je novu sliku koja je oduševila njezine sljedbenike. Slovakinju ionako proglašavaju jednom od najseksi sportašica svijeta, a u to se vrlo lako možete uvjeriti ako pogledate njezin Instagram profil. Lucia uglavnom objavljuje samo golišave slike i hvali se svojim isklesanim tijelom. U jednoj od posljednjih objava napisala je, uz golišavu sliku dakako, jednu poprilično žestoku poruku. "Za vas sam ku*ka, ali za sebe sam otvorena, iskrena, puna ljubavi i napravila bih sve za bilo koga. Dakle, ako me to čini ku*kom, onda sam ja najbolja ku*ka koju ćete ikada upoznati", napisala je prije nekoliko dana ispod jedne objave. Nedavno je Lucia otvorila i profil na OnlyFansu, stranici gdje objavljuje fotografije na kojima je potpuno gola. Biciklizam je ostavila prije tri godine, a osim modelingom bavi se i DJ-iranjem.