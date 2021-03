‘Principi još postoje, moraju dati do znanja da su tu da bi zadržali svoje neke pozicije na tribini, svoju poziciju u poslovima, ali i svoju sigurnost’

Srpski mediji iz dana u dan pišu o kriminalnoj organizaciji notornog kriminalca, ne pravog navijača Veljka Belivuka, koji se zajedno sa članovima svoje organizacije nalazi iza rešetaka zbog opsežne istrage koja je u tijeku, a koja je u suradnji policije i tamošnje obavještajne službe (BIA) dala rezultate. Barem za sad…

INSPEKTORI UŠLI U TAJNU APLIKACIJU VELJE NEVOLJE: Našli svakakve strahote; ‘Oni su više navijači, huligani, nisu profesionalci’

Kriminalna organizacija bliska kavačkom klanu

Vrh države, kako to tvrde srpski mediji, odlučio je riješiti kriminalnu organizaciju blisku kavačkom klanu iz Crne Gore koja je toliko narasla u Beogradu da je prijetilo da bude brutalnija, jača i veća od Zemunskog klana.

Istraga se nastavlja u drugim pravcima i doznaje se kako je vodeća podgrupa unutar Grobara Principi bila u uskoj suradnji s kriminalnom organizacijom. Inače, Velja Nevolja je vođa Principa, osoba koja je iskoristila obezglavljenost Grobara nakon uhićenja vodećih ljudi Alcatraza nakon ubojstva Bricea Tatonea, francuskog navijača koji je umro u bolnici nekoliko dana nakon navijačkog sukoba u Beogradu, te je zavladao tribinom Jug i koristio ju za svoje kriminalne radnje. Policija je do sad uhitila tridesetak pripadnika kriminalne grupe Veljka Belivuka. Inače, navijačka scena u Srbiji usko je vezana s kriminalom i jako pogodna za ostvarivanje svojih kriminalnih interesa, pa unutar navijačkih grupa postoje tzv. plaćenici, ljudi koji imaju korist od kluba, tribine, navijačke grupe i sve samo u ostvarivanju vlastitih interesa, niti malo navijačkih…

Istraga se nastavlja u drugim pravcima

Istraga se, stoga, nastavlja u drugim pravcima, o povezanosti Principa s drugim kriminalnim organizacijama, ali istražuju se i tokovi novca, gdje je trenutno pod istragom više od 70 osoba i tvrtki. Za napomenuti kako je Belivuk bio strah i trepet u FK Partizan u kojem je bio na plaći, kako su to pisali tamošnji mediji, od 5000 eura u dinarskoj protuvrijednosti. To je sam klub demantirao. Također, klupske prostorije pretresla je policija, kao i čitav stadion, te na njemu našla prostoriju koju su koristili Principi. Radi se u biti o navijačkim prostorijama koju su tamošnji mediji prozvali bunkerom.

Bez obzira na sve to, navijači koji sebe nazivaju Principi i dalje su aktivni. B92 piše kako poruke podrške Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću ispred stadiona ili bakljada ispred murala u Kotežu itekako dobro daju do znanja da Principi i dalje postoje.

“Oni su obezglavljeni ali nisu rastureni, to je ozbiljna organizacija i imaju vojnu strukturu. Pod dva, partizanovi navijači znaju kako je djelovati u ilegali. Nemojte zaboraviti da je čitava vrhuška te grupe uhićena nakon smrti Tatonea, oni nisu prestali postojati. Prošlo je par mjeseci dok se nisu oporavili, ali nisu nestali”, kaže novinar Miloš Lazić.

‘Moraju pokazati da su tu’

Da Principi nisu nestali potvrđuje bakljada u čast rođendana Marka Miljkovića Mareta, ali i grafiti podrške ispisani po cijelom Beogradu…

“Ti momci koji su ostali i koji su članovi Principa, izgleda da ta podgrupa još postoji, moraju zbog sebe pokazati da su tu, da su prisutni, da su jaki, da bi zadržali svoje neke pozicije na tribini, svoju poziciju u poslovima, ali i svoju sigurnost da bi očuvali. Jer mnogi će htjeti osvetiti im se nakon što sad nema Velje i Mareta Miljkovića”, rekao je Lazić.

Na popisu žrtava grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića našli su se i navijači Crvene zvezde s kojima su došli u sukob uglavnom zbog poslova vezanih za trgovinu drogom.

Strahuje se od odmazde sad kad nema Velje Nevolje

Ako se gleda samo prevlast na tribini partizanovog stadiona, Principi su praktično u sukobu sa svim drugim navijačkim ekipama unutar Grobara, prije svega sa Partizanovcima (bivši Alcatraz), a neke od vođa su ubijeni ili su nestali, a za sve to okrivljuju Belivuka i njegovu ekipu i upravo bi zbog toga moglo doći do osvete. Naravno, prevlast na tribini sa sobom nosi i dio kolača od trgovine drogom i drugih kriminalnih radnji. Do sad nisu uhićeni svi pripadnici i suradnici ove kriminalne grupe. Lazić nastavlja govoriti o Principima…

200 ljudi tvrdo jezgro

“Moja neka procjena je da je otprilike 200 ljudi tvrdo jezgro, minus 30 u pritvoru i bijegu, znači 170 ljudi koji su direktni članovi, oni su rašireni po čitavom Beogradu, imate murale po čitavom gradu, to su lokalne ekipe sa 5,6, 10 članova”, navodi Lazić.

Pored toga, neke procjene govore da ima još oko 200 simpatizera navijačke pogrupe Principi, koji im također i dalje daju podršku. Pitanje je koliko dugo će svi oni u toj podršci biti ustrajni, s obzirom na jak udarac koji im je država zadala u prethodnom periodu.

Duško Vujošević, bivši trener u Košarkaškom klubu Partizan i predsjednik Sportskog društva, nedavno je objasnio kako je došlo do kriminalizacije tribine i pokušaja da se poslije tribine preuzme u klub.

‘Do tada je 12 momaka koliko-toliko kontroliralo tribinu’

“Do tada je 12 momaka koliko-toliko kontroliralo tribinu, a zauzvrat su imali određene pogodnosti i materijalne interese, otvarali su mjenjačnice, imali privilegije, vješto su izmicali zatvorskim kaznama, ali u osnovi su bili navijači Partizana. Kada su se oni razbježali da ne bi bili uhapšeni, nastao je interegnum i u prazan prostor se ubacila navijačka ekipa Janjičari. Čak je jedan od visokih dužnosnika Žandarmerije pozvan da bude tjelohranitelj tadašnjem vođi navijača – Đoniju”, rekao je Vujošević u intervjuu za NIN.

Bitka za prevlast na Jugu

Džoni i njegova navijačka ekipa, kako piše Srbija Danas.com, vodili su tada bitku za prevlast na Jugu, a rival im je bila podgrupa “Zabranjeni”. Nikola Dedović Džoni je u želji da se zaštiti od vođa “Zabranjenih” – Nenad Alajbegovića Alibega, kojeg su nekoliko puta pokušali ubiti i Alena Kostića Kubija, ubijenog 2016. godine – angažirao bivše navijače Rada, Zemuna i Crvene zvezde, među kojima su bili i Aleksandar Stanković (Sale Mutavi) i Veljko Belivuk (Velja Nevolja), a pomoć i logistiku imali su i od spomenutog pripadnika Žandarmerije, Nenada Vučkovića. U sukobu zaraćenih strana navodno je sudjelovao i nestali Goran Veličković Goksi.

Pravili pritisak na klub

Dedović se u jednom trenutku rastao i s upravom Partizana. “Janjičari” su osjetili trenutak i slabost razjedinjenih Partizanovih navijača i ubrzo su kontrolirali tribinu i učinili ju poligonom za svoje kriminalne interesne sfere.

Navijači su 2016. pravili pritisak na tadašnju upravu kluba, gađani su jajima tijekom utakmica, pretučen je tjelohranitelj direktora Miloša Vazure… Poslije ubojstva Aleksandra Stankovića tribinu je preuzeo Veljko Belivuk, pojavila se nova grupa “Principi”, a Velja Nevolja je imao snažan utjecaj u Partizanu.