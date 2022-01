Brazilka Fernanda Colombo (31) bila je jedna od najljepših sutkinja svijeta. Postala je popularna po svojim videima s nogometnih utakmica, na kojima je oduševljavala, kako publiku, tako i igrače.

Colombo ima gotovo milijun pratitelja na Instagramu, na kojem je često objavljivala snimke s nogometnih utakmica, ali i nastavila neke svoje privatne fotografije koje posebno izazivaju pažnju (ne)sportske javnosti. Prije pet je dana objavila na svom Instagram profilu zanimljiv kratki video, na kojem u prvi plan upada njezin duboki dekolte. Naravno, lijepa Fernanda oprostila se na svoj način od 2021.

Neretko je i u bikiniju, što uvijek izazove i gomilu lajkova i komentara sa pohvalom za njen izgled. Za nju je cijeli svijet prvi put doznao kada je tijekom jedne utakmice pozvala nogometaša, izgledalo je kao da će mu dati karton, no ona je izvadila maramicu i obrisala si znoj s čela, te se nasmijala...

U srpnju 2019., Fernanda je bila ostala u šoku nakon što je na email adresu dobila ponudu koju je s gnušanjem odbila.

"Upravo sam primila e-mail koji sadrži nemoralnu seksualnu ponudu zbog koje se osjećam kao smeće. Sve što želim je raditi ono što volim, a to je nogomet i novinarstvo. Molim vas da to poštujete, objavila je to na svom Instagramu.

Ponuđeno joj je da pravi društvo obrazovanim i uglednim muškarcima za određenu naknadu. Colombo trenutačno radi kao stručna komentatorica na jednoj brazilskoj televiziji nakon što je napustila sudačke vode prošle godine.

Inače, Colombo živi u Rio de Janeiru. Diplomirala je na kineziološkom fakultetu, te se usmjerila na sportsko novinarstvo, jer obožava sport. Bavi se pisanjem, voditeljstvom i i komentiranjem, a sportski svijet je odavno oduševila kako nogometnim znanjem tako i atraktivnim izgledom pa joj često govore da je najljepša sutkinja svijeta, iako ona više nije nogometna sutkinja.