U nedjelju su emitirane zadnje dvije epizode popularnog dokumentarca “Posljednji Ples” (The Last Dance), koji prati slavnu generaciju Chicago Bullsa, njihov put do šest NBA naslova, posljednju sezonu 1997./1998. u kojoj su osvojili svoj šesti naslov, kao i karijeru najvećeg košarkaša svih vremena Michaela Jordana.

Dokumentarna emisija fokusira se uglavnom na uspjehe legendarnih Bullsa i Jordana jer je ta generacija imala vrlo malo neuspjeha. Jordan je bio igrač koji je na terenu obično izlazio kao pobjednik, a svoj najteži poraz doživio je izvan terena, u utakmici “jedan na jedan” sa svojom bivšom suprugom Juanitom.

Kako piše ugledni španjolski list Marca, Michael i Juanita upoznali su se davne 1986. godine, dok je Jordan bio u svojoj drugoj NBA sezoni. Upoznali su se u noćnom klubu u Chicagu, a nisu tad još ni znali da je pred njima 17 godina braka.

Michael i Juanita vjenčali su se 1989. godine i, kako su posvjedočili njihovi zajednički prijatelji, prvih 13 godina braka bilo im je vrlo dobro. Dobili su troje djece, ali nakon što se Jordan prestao baviti košarkom profesionalno, počeli su problemi u braku koji su doveli do mučnog razvoda.

Bila je to parnica koja se pozorno pratila. 2006. godine Michael i Juanita su se i službeno rastavili, a njihova je rastava ušla u povijest kao jedna od najskupljih u povijesti. Juanita je dobila 168 milijuna dolara te veliku luksuznu vilu u Chicagu od 745 kvadratnih metara.

Jordan nije dugo bio sam. Oženio se modelom Yvette Prieto s kojom je potpisao zanimljiv predbračni ugovor. Naime, Jordan će joj dati milijun dolara za svaku godinu koju ostane s njim u braku, a, ako brak potraje deset godina, dobit će pet milijuna dolara za svaku sljedeću godinu.

Ako mislite da je ova rastava od 168 milijuna dolara uništila Jordana, varate se. Naravno da takav gubitak itekako osjeti svatko, ali Jordan trenutno ima bogatstvo od 1,9 milijardi dolara.