‘Ja da šaljem ‘telegram’ boksaču koji je nastupao za reprezentaciju da ću ga udariti, od toga nema ništa’

Uhićenje jednog od najopasnijih kriminalaca u Srbiji Veljka Belivuka i još 20 članova njegove kriminalne organizacije, koje srpsko tužiteljstvo zajedno s policijom i obavještajnom službom sumnjiči za čitav niz teških kaznenih djela, tema je broj jedan u srpskim medijima. Oni su za sada osumnjičeni za ubojstva, mučenja, otmice, dobro je poznato i da su se bavili trgovinom narkotika za crnogorski kavački klan, ali i reketiranjem po Beogradu, Pančevu, Nišu…

Svakodnevni novi detalji o njihovu djelovanju šokiraju tamošnju javnost i potpuno je uznemiruju, ali tako je od kada je Srbija prvi put i čula za “Velju Nevolju” kojeg se povezuje i s nogometnim klubom Partizan, odnosno s nečasnim radnjama u tom beogradskom klubu.

Kriminalac koji je u svojim dvadesetima počeo ići na utakmice Partizana, ali poslovno

Inače, radi se o kriminalcu odnosno redaru s beogradskih splavova koji je tek u svojim dvadesetima počeo ići na utakmice, postao viđeniji Grobar a nakon toga i vođa ekipe Principi, a to su bivši Janjičari. Oni sad vode tribinu Jug na kojoj se nalaze najvatrenije pristalice Partizana, a protiv sebe imaju ekipu Alcatraz, nekad glavnu podgrupu Grobara koju su također povezivali s kriminalom, ali koja je sad mala i nevažna u (ne)navijačkim okvirima.

Inače, srpska navijačka scena prožeta je kriminalom i svakojakim sumnjivim likovima. Smatra se kako je srpska navijačka scena paravan određenim kriminalcima za svoje kriminalne radnje, djelovanja u srpskom podzemlju, posebno onom beogradskom.

Srpski mediji prošlog su tjedna pisali kako je Velja Nevolja bio i zaposlenik FK Partizan kojeg su se u klubu svi bojali, kako je mjesečno zarađivao 5000 eura, a na stadionu Partizana navodno je imao i svoj privatni bunker. Navijačku grupi Grobari koristio je za svoje kriminalne radnje, a i u svom jedinom intervjuu priznao je kako ga utakmice i navijačka supkultura nikad prije nisu zanimali, kako nije navijač koji bi za Partizan otišao i na kraj svijeta, a tamošnji mediji su otkrili i kako je Belivuk prije navijao, simpatizirao bolje rečeno Rad, pa se nakon toga poslom prebacio na Partizan.

Inače, prvi put u žižu javnosti Belivuk je dospio u travnju 2016. godine, kad se u medijima pojavila snimka brutalnog prebijanja člana osiguranja direktora Partizana Miloša Vazure, inače bivšeg jugoslavenskog boksačkog reprezentativca.

Na snimci se vidi kako Belivuk i Darko Ristić zvani Meda prebijaju Božu Kumburovića, a pored njih je stajao i pokojni Aleksandar Stanković, zvani “Sale Mutavi”, s kojim je Belivuk bio dobar i odmah kliknuo u ostvarivanju svojih kriminalnih ciljeva.

Javnost je tada bila zapanjena brutalnošću tog snimka i iskazanim nasiljem. I mi smo pisali o tome…

Prebijanje su snimile kamere na stadionu Partizana, ali na njima nije zabilježeno kako Ristić udara i drugog člana osiguranja i nanosi mu teške tjelesne ozljede, zbog čega je i osuđen…

Belivuk je u svom jedinom intervjuu ispričao kako je došlo do toga, a njegov pristup tom nasilnom činu i kompletnoj aferi bi sigurno bili dobar prilog nekom stručnjaku koji bi pravio njegov psihološki profil. Ispričao je da se to sve događalo nakon sukoba s upravom i da su on i Sale bili uzbuđeni kada je angažirano osiguranje koje bi trebalo da im zabrani ulazak na stadion Partizana. Onda su spomenuti dvojac zajedno s još jednim otišli u akciju i završili na naslovnicama portala u Srbiji, koja je ostala zgrožena brutalnošću, slobodom za počinjenje tog kaznenog djela, kao i odlučnošću da se da do znanja tko je gazda na stadionu.

“Da mi ne uđemo na stadion, ma to se nije moglo dogoditi. Ako ja svaki dan riskiram za klub, onda ne mogu doći neki balavanderi i kazati mi da ne mogu ući”, ispričao je Belivuk u intervjuu Vojislavu Tufegdžiću za sada ugašeni Newsweek, prenosi SrbijaDanas.com. Spomenuti medij prenosi dio tog intervjua u kojem Velja Nevolja objašnjava što se tada događalo i zašto su člana osiguranja Božu Kumburovića tako brutalno istukli, na takav jedan način gaženja bez milosti.

On je govorio, pokušao objasniti da su prvo lijepo razgovarali s njima, da su im rekli da se ne miješaju “u tuđu kuću”, jer se ni oni njima ne miješaju u poslove, ali da je uvjeren da su Vazuri napunili glavu da mu želimo nauditi”. Po njima, Kumburović im je prvo opsovao majku i zaprijetio im se, a onda je dobio iznenadni udarac i onda je počelo.

“Priđem mu, zagrlim ga, poljubim i na uho mu kažem: ‘Brate, ne miješaj se u ovo. Rekao sam ti već’. On odgovara: ‘Dobro, dobro’ i nešto kreće. Ponavljam: ‘Slušaj, došao si kod nas u kuću, ja kad sam bio kod tebe u klubu i trenirao, normalno sam se ponašao. Ti si sada kod mene u kući. Pusti, ništa mu neće biti’. Odgovara mi sa: ‘Nemoj pričati tim tonom s njim’. On meni kaže da je to prenesem Saletu. Ima detalj na snimci gdje ja pokušavam lijepo rukom… Ljudi koji nisu iz te sfere ne znaju, oni koji se bave sportom znaju pročitati taj govor tijela. Znači, rukom ga grlim i on tada izgovara: ‘Ma, nemoj da vas razbucam, da vam j…’ Kako mi je spomenuo majku, istog trenutka sam ga udario na aktera’. Udariti na aktera je kad nekom priđete s leđa i udarite ga. A ja da šaljem ‘telegram’ boksaču koji je nastupao za reprezentaciju da ću ga udariti, od toga nema ništa. Iskreno, on je dobro prošao. On je odlično prošao”, pričao je Belivuk koji je tada osuđen na godinu dana kućnog zatvora, a Ristić na 10 mjeseci. Belivuk je tada govorio da je siguran da mu je ta kazna izrečena zbog velikog pritiska javnosti, kao i da nije ispunjavao nijedan kriterij za zadržavanje u pritvoru.