[VIDEO] JE LI SE POLICIJA IŽIVLJAVALA NAD GLEDATELJIMA U ZADRU? ‘Ostali smo zatečeni, to se nije trebalo uopće dogoditi’

‘Niti u jednom trenutku nismo znali da je odlučeno da je došlo do pražnjenja tribine, ostali smo zatečeni prizorom’

Zadar je u subotu u kultnim Jazinama bez većih problema upisao 17. pobjedu u domaćem prvenstvu protiv Adria Oil Škrljeva 86-75, ali igra i događanja na parketu su nažalost bili tek sporedna stvar u utakmici koju su obilježili sukobi na tribinama i oko dvorane.

Baklje u dvorani unatoč rigoroznom pregledu

Unatoč rigoroznom pregledu na ulazima u Jazine, dio pirotehnike ipak se našao u dvorani. Pa je tako odmah na početku dvoboja krenula bakljada na istočnoj tribini, potom se na parketu našla hrpa bijelih traka, pa je utakmica morala biti prekinuta. Nakon što je zapaljeno nekoliko baklji na tribini gdje je bila smještena Zadrova navijačka skupina Tornado, intervenirala je policija i primjenom sile ispraznila taj dio gledališta.

Sukobi i van dvorane

Potrajalo je to otprilike pola sata, dok se nisu stvorili uvjeti za nastavak utakmice. Sukobi su se nastavili i ispred dvorane. Facebook stranica KK Zadar Fans objavila je video u kojem se vidi kako policijski službenici tuku mladića za kojeg isti navode da je maloljetan. Pisali smo o tome…

“U prvom videu možete vidjeti kako dvojica policajaca pendrekom tuku i cipelare maloljetnu osobu koja bespomoćno leži na podu. U drugom videu možete vidjeti policajca koji hoda uz maloljetnu osobu i u jednom trenutku mu prilazi s leđa i pendrekom ga udara po glavi. Dodajmo kako je u drugom videu policajac ženskoj osobi koja je snimala video rekao, citiramo: ‘esan ti reka da makneš taj mobitel’, potom ju je uhvatio za ruku i gurnuo mobitel iz ruke”, kazali su u objavi na Facebooku.

Javnost je bijesna događanjima, navijači optužuju policiju za iživljavanje, za prekomjernu uporebu sile, a policija tvrdi kako su ih navijači gađali kamenjem. Sve u svemu, ostao je gorak okus nečeg što je trebala biti jedna obična košarkaška utakmica, lijepa sportska fešta u Zadru, gradu košarke.

Dosad zbog incidenta privedeno ukupno osam osoba

Policija je do sad dosad provela kriminalističko istraživanje nad tri osobe u dobi od 22, 24 i 44 godine. Najmlađeg se sumnjiči da je počinio prekršaj iz čl.4. st. 1. podstavka 4. Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, 44-godišnjaka sumnjiči da je počinio prekršaj iz čl.17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Obojica su uz optužni prijedlog privedeni na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela napad na službenu osobu u pokušaju, policijski službenici proveli su krim istragu nad 24-godišnjakom koji je uz kaznenu prijavu u nedjelju 14. travnja predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske…

Također, u policiji je jučer provedeno kriminalističko istraživanje nad još pet osoba. Zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz čl. 6 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira provedeno je kriminalističko istraživanje nad dvije muške osobe u dobi od 19 i 22 godine, te nad dvoje maloljetnika. Po završetku istraživanja sve četiri osobe su uz optužni prijedlog privedene na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. Do sada je zbog incidenta privedeno ukupno osam osoba.

‘Navijači su slavili povratak u Jazine, a sve se pretvorilo u kaos’

“Prvo, želim ispred KK Zadar još jednom izraziti žaljenje zbog neimilih scena u petak u Jazinama protiv Škrljeva. Dogodilo se to što se dogodilo, svi smo sve vidjeli, svi smo bili svjedoci stvarima i scenama kojima nema mjesta u košarci i sportu općenito. Navijači su slavili povratak u Jazine, svoju kultnu dvoranu, a sve se pretvorilo u kaos”, kazao nam je sportski direktor KK Zadar Branimir Longin.

Dok se trener Ante Nazor solidarizirao s navijačima, iz KK Zadar odgovornost za pražnjenje tribine prebacuju na policiju i zaštitarsku službu, a policija kaže da je sve napravljeno u – dogovoru s organizatorom!

“Klub s tim nema nikakve veze, mi smo poduzeli sve mjere koje se od nas očekuju. Mi kao klub radimo svoj posao, policija svoj i redarska služba svoj. To što se dogodilo je u domeni policije i redara, mi s tim nemamo apsolutno nikakve veze. Onaj koji tvrdi suprotno nije u pravu. Niti u jednom trenutku nismo znali da je odlučeno da je došlo do pražnjenja tribine, ostali smo zatečeni prizorom pražnjenja, tada smo tek vidjeli što je posrijedi, što je odlučeno. To je jedina istina, tko tvrdi drugačije nije u pravu. Mi sigurno nismo vršili nikakav pritisak prema vlastitim navijačima”, kazao nam je Longin.

‘Igračima je bilo teško sve to gledati’

Za kraj smo ga upitali da nam prokomentira i navijačke optužbe da je policija bila prebrutalna u obračunavanju s navijačima, a kako su nastradali i sukobom bili pogođeni čak i maloljetnici.

“Ne bih komentirao postupanje policije, kao što niti ne bih htio komentirati događanja i nakon pražnjenja tribine oko dvorane. Samo mogu kazati da mi je žao što se sve to dogodilo, žao mi je djece, maloljetnika koji su sa svojim roditeljima i bez njih bili na utakmici. Igračima je bilo teško sve to gledati, ipak su to naši navijači koji su naša najveća snaga. Upravo zbog toga trener prve momčadi povukao je igrače u svlačionicu kako ne bi gledali te mučne prizore, da se dečki malo srede, resetiraju. Nakon toga su se vratili na parket i pobijedili”, zaključio je Branimir Longin.

Kontaktirali smo PU zadarsku u vezi događanja i spornog videa, te su nam rekli su da je istraga u tijeku te da će s konkretnim informacijama pravodobno obavijestiti javnost. No, nije to bilo naše jedino pitanje…

Policija odlučila isprazniti istočnu tribinu

“Nakon što je prekinuta utakmica zajedničkom odlukom delegata susreta, glavnog suca te voditelja javnog okupljanja, te odgovorne osobe ispred organizatora, odlučeno je da će se susret nastaviti nakon što se isprazni istočna tribina i stvore normalni uvjeti za daljnje odigravanje. Policijski skužbenici postupali su po Zakonu o sprečavanju nereda na sportskim borilištima i Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, te su su ispraznili dio tribine dvorane. Zbog toga što je došlo do pružanja aktivnog otpora navijača, policajci su upotrijebili sredstva prisile prema skupini od 130 do 150 osoba”, objašnjava nam glasnogovornica PU zadarske Ivana Grbin te dodaje:

“Provodimo istragu kako bi se utvrdile sve činjenice što se točno dogodilo u dvorani i izvan nje, odnosno kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice vezane i za navedeni događaj izvan dvorane. Isto tako i kako bi se identificirale osobe koje su sudjelovale u navedenom događaju”.

‘Vrši se krim istraživanje, želimo saznati što se točno dogodilo’

Znači, prema onom što su nam kazali u policiji, za sad još uvijek nema govora o prekoračenju ovlasti…

“Vrši se krim istraživanje, želimo utvrditi sve okolnosti, odnosno saznati što se točno dogodilo. Za sad nemamo informacija o interesu za javnost što se tiče eventualne kazne, ako bi se utvrdilo da je policijski službenik ili službenici prekoračili svoje ovlasti. Komentirati izjave drugih ne mogu, ponavljam da se provodi istraga i o svemu daljnjem adekvatno ćemo obavijestiti javnost. Policija je poduzela sve mjere i radnje kako bi se zaštitili ostali navijači i gledatelji koji su bili u dvorani”, rekla nam je Ivana Grbin.