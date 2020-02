JE LI ONA NAJSEKSI VODITELJICA NA SVIJETU? Diletta Leotta će vam zamagliti razum, ako već i nije

Jedna od najpoznatiji voditelja poznata je, reklo bi se, s razlogom

Prije dvije godine bila je gotovo anonimna izvan granica Italije, ali nakon što su u javnost dospjele njezine eksplicitne fotografije na kojima je pokazala baš sve, poslovni život prelijepe Talijanke, Dilette Leotte, doživio je rapidan uzlet.

Leotta je trenutno na odmoru u Dubaiju, a svoje obožavatelje o svemu obavještava putem svojeg Instagram-profila. Trenutno najpoznatija talijanska voditeljica odmara na polusezonskoj pauzi od prvenstva i “puni baterije” za uzbudljiv nastavak sezone.

Nevjerojatno seksi

No, prije točno dvije godine život joj se okrenuo naglavačke kada su u javnost procurile lascivne fotografije koje je slala određenim ljudima.

“Možda sam neke od tih fotografija slala nekome, ali ih nisam vidjela godinama. Mislila sam da su obrisane. Ne osjećam se kao da sam pogriješila. Svatko ima pravo raditii sa svojom životom što želi. Kada se sve to dogodilo nastao je kaos u mom životu. Ljudi su slali poruke, zvali… pitali me što se događa? Prvo nisam plakala, ali nakon tri dana sve me to slomilo i zaplakala sam”, kazala je Leotta.