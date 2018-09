JAVIO SE RONALDO I ODGOVORIO NA TEŠKE OPTUŽBE O SILOVANJU: Evo što CR7 kaže na skandaloznu priču

Na svom Instagramu oglasio se i sam Ronaldo o optužbama

Njemački list “Der Spiegel” u petak je plasirao šokantnu priču. Ponajbolji nogometaš svijeta Cristiano Ronaldo optužen je za silovanje od strane Kathryn Mayorge (34), studentice iz Las Vegasa, koja tvrdi da ju je slavni Portugalac analno silovao 2009. godine.

Odlučila progovoriti zbog teških psihičkih posljedica

Mayorge je sada odlučila progovoriti zbog teških psihičkih posljedica koje ima. On tvrdi da se to dogodilo 12. lipnja u Ronaldovom apartmanu u hotelu Palms u Las Vegasu te da ju je on prisilio na seks…

Samo nekoliko sati nakon što su optužbe izašle u javnost, na svom Instagramu oglasio se i nogometaš. Der Spiegel se, pak, u svojem pisanju poziva na “Football Leaks” i otkrivaju identitet djevojke. Mayorga je šutjela cijelo vrijeme budući da joj je on platio 375 tisuća dolara u izvansudskoj nagodbi.

Odvjetnici žele sporazum proglasiti nevažećim

Do iste je došlo nakon što je ona pozvala policiju i nakon što je ustanovljeno da je uistinu silovana. Mayorgini odvjetnici žele sporazum proglasiti nevažećim. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Nakon što su optužbe izašle u javnost i postale tema pisanja svjetskih medija, na svom Instagramu oglasio se i sam Ronaldo:

‘Ne, ne, ne, ne, ne’

”Ne, ne, ne, ne, ne. Što su rekli danas? Lažne, lažne vijesti. Oni se žele promovirati koristeći moje ime. To je normalno. Žele biti poznati izgovarajući moje ime, ali to je dio posla. Ja sam sretan čovjek i sve je u redu”, priča Ronaldo u live videu s osmijehom od uha do uha…