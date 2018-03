JASMIN AGIĆ PROGOVORIO O NAMJEŠTANJU I NAJTEŽIM TRENUCIMA KARIJERE: ‘Stavio sam obitelj na stup srama, loše sam izabrao’

“Jedini motiv tog nazovi “igranja” bio mi je novac i to je svakako bilo izopačeno razmišljanje. I kad sam ostao sam sa samim sobom, osjećao sam se jadno i prazno”, započeo je svoju ispovijest Agić

Jasmin Agić bivši je igrač Dinama i Rijeke, a skupio je i 15 nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Nakon nekoliko inozemnih sezona, vratio se u Hrvatsku i 2008. godine prešao je u Croatiju Sesvete, a tri godine kasnije, bacio je veliku mrlju na svoju karijeru…

Agić je bio jedan od osuđenih nogometaša u aferi ‘Offside’ u kojoj je razotkriveno 15 igrača Međimurja, Zadra, Varteksa i Croatija Sesveta kako su puštali utakmice. Ukupno su morali vratiti 1,2 milijuna kuna, a sam Agić morao je vratiti nepošteno zarađenih 26.500 eura. Osim toga osuđen je i na devet mjeseci zatvora od čega je odslužio šest te je zbog uzornog ponašanja ranije pušten na slobodu.

‘Neimaština je glavni razlog te ružne radnje’

U razgovoru za Sportske Novosti otkrio je i što ga je nagnalo na taj čin dok je igrao za momčad iz Sesveta:



“Prve dvije sezone sve je izgledalo idealno, bilo je novca, igrači su bili uredno isplaćivani, a onda su počeli problemi. Treće sezone nismo uopće dobivali novac, situacija je u klubu bila vrlo teška i to je svakako bio razlog mog životnog posrtaja. Takve životne situacije zapravo su plodno tlo za malverzacije i nedopuštene postupke, tako sam i ja nakon nagovora nekih ljudi pokleknuo i zakoračio na tu tamnu stranu. Kad se pogleda iz kojih su klubova bili igrači koji su sudjelovali u toj aferi (Zadar, Varteks, Međimurje, Croatia Sesvete), jasno je da je neimaština bila glavni razlog za te ružne radnje. U godinu dana možda smo dobili jednu plaću, bio nam je ponuđen neki novac, tu smo vidjeli izlaz i završilo je kako je završilo”, započeo je Agić svoju ispovijest pa nastavio:

“Ja sam loše izabrao, pogriješio sam i platio sam danak toj odluci. I da je barem onda postojao Sindikat nogometaša kao danas, koji štiti igrače i pomaže im, vjerujem da ni te afere onda ne bi bilo. A nama nitko nije pomogao, bili smo sami, nismo bili plaćeni, neki od mojih suigrača nisu doslovno imali ni za kavu. I u takvoj situaciji moralni kriteriji padaju, grčevito se traži nekakav izlaz. Kad stigne nekakva nemoralna ponuda, ne razmišljaš previše o posljedicama, najvažnije je bilo da napokon dobijemo taj novac neophodan za život.”

‘Namještanje je neopisivo ružan osjećaj’

Objasnio je i kako se osjećao u tim teškim trenucima, ali kako je puštao utakmice:

“Najgore je od svega svakako to što sam razočarao sebe i svoja uvjerenja, stavio sam obitelj na stup srama. I sve dobro što sam poštenim radom napravio u igračkoj karijeri, kao da je bilo pogaženo tim nepromišljenim potezom. A namještanje utakmica, to je neopisivo ružan osjećaj. Možda ne u trenutku igranja utakmice, jer cilj igranja nije bio rezultat, nego novac, koji je tada značio spas i nekakvo zadovoljstvo! Prije toga bio sam zadovoljan kad sam dao sve od sebe na travnjaku, neovisno o rezultatu, jer sam znao da sam dao maksimum. A onda se sve to izokrenulo, jedini motiv tog nazovi “igranja” bio mi je novac i to je svakako bilo izopačeno razmišljanje. I kad sam ostao sam sa samim sobom, osjećao sam se jadno i prazno”, rekao je Agić.

Trenutno ovaj bivši igrač Dinama radi kao trener u omladinskom pogonu Lokomotive, a istodobno pohađa trenersku Akademiju HNS-a. Zasada ima trenersku A licencu, a nedavno je završio i prvi semestar tečaja za PRO licencu.