IZNENADA PREMINUO BIVŠI CITYJEV JUNIOR (18): ‘Leti visoko brate moj, počivaj u miru’

Jeremy Wisten iznenada preminuo u 18. godini života

Bivši Cityjev junior Jeremy Wisten iznenada je preminuo u 18. godini života u Engleskoj, javljaju tamošnji mediji.

Man City players pay tribute to former teammate Jeremy Wisten after tragic death https://t.co/wYJimjgBM8 pic.twitter.com/epVNuYnqTV — Daily Mirror (@DailyMirror) October 25, 2020

Our thoughts are with the family and friends of former #ManCity academy player Jeremy Wisten, who has sadly passed away. ❤️ RIP Jeremy. pic.twitter.com/w4V29uZRrt — Man City Xtra (@City_Xtra) October 25, 2020

Uzrok smrti nije poznat, ali na društvenim mrežama se piše da si je mladi nogometaš koji je igrao na poziciji stopera, navodno oduzeo život nakon što je izgubio mjesto u Cityjevoj akademiji.

Ta informacija nije potvrđena ni od strane obitelji ni od strane kluba, a njegovi bivši suigrači su se emotivnim porukama oprostili od njega….

‘Manchester City obitelj tužna je i slomljena zbog smrti našeg bivšeg igrača s akademije’

“Manchester City obitelj tužna je i slomljena zbog smrti našeg bivšeg igrača s akademije Man Cityja Jeremyja Wistena”, stoji na Twitteru Manchester Cityja….

“Izražavamo najdublju i najiskreniju sućut njegovoj obitelji i prijateljima. Naše su misli s vama u ovom teškom trenutku”, ističu Građani.

U subotu poslijepodne, zvijezde akademije Cityja Cole Palmer i Tommy Doyle – koji su nedavno imali debi u prvoj momčadi Građana kod Guardiole – odali počast Wistenu.

‘Zauvijek ćeš nam nedostajati’

“Zauvijek ćeš nam nedostajati. Leti visoko brate moj, počivaj u miru”, napisali su u svojim objavama spomenute mlade zvijezde.

Cole Palmer appears to confirm the death of former City youngster Jeremy Wisten on Instagram. Rest in peace Jeremy, forever in our hearts 🙏💙 pic.twitter.com/RF7AvD8EzM — ً (@MCFCDanny_) October 25, 2020

Za spomenuti kako je mladi Wisten u City došao kao 13-godišnjak i bio je jedna od najvećih nada Elite momčadi Cityjeve akademije, ali su treneri nakon nekoliko godina procijenili da nije razvio puni potencijal i nije mu ponuđen ugovor, te je napustio klub.