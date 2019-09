IŽIVLJAVALI SE NAD NEDUŽNIM MLADIĆEM MISLEĆI DA JE BBB-OVAC: Strava i užas u Makarskoj; ‘Iskopat ću ti to livo oko’

Iživljavali se nad nedužnim mladićem

Deset mjeseci zatvora za Danijela B. (20), Juru J. (19) i Antu K. (23) te po šest mjeseci zatvora za Polu B. (25) i Mirka P. (21) zatražilo je Općinsko državno odvjetništvo u optužnici kojom ih tereti za nasilničko ponašanje prema M.R., odnosno da su iživljavanjem i osobito drskim ponašanjem na javnome mjestu drugoga doveli u ponižavajući položaj. Prva trojica još uvijek se nalaze u istražnom zatvoru, javlja Slobodna Dalmacija.

Mislili da se radi o pripadniku BBB-a

Što se točno dogodilo? Naime, njih se u optužnici tereti da su 6. srpnja 2019. godine oko 3.50 sati u Makarskoj, a nakon što je Ante K. rekao da su “Bad Blue Boysi” stigli u Makarsku, potrčali svi zajedno u smjeru kojim se kretao M.R. Njega su prije toga, a nakon što je doputovao autobusom iz Zagreba, zaustavili Ante K. i Pola B. i pitali ga je li on “Boys”, piše spomenuti dalmatinski dnevni list.

Nakon što su ga sustigli, natjerali su ga, po optužnici, da kaže “Hajduk živi vječno”, smatrajući da je on pripadnik BBB-a te ga je Ante K. više puta bez ikakva povoda udario šakom po glavi, leđima i vratu. Napad tu nije stao nego su se napadači, očito iz redova Torcide, nastavljali iživljavati nad mladićem…

‘Kad te drugi put vidim, iskopat ću ti to livo oko’

Svi su zatim od njega tražili da pokaže svoju osobnu iskaznicu, što je on u strahu i napravio, nakon čega su mu je htjeli istrgnuti iz ruke. Natjerali su ga da prisloni svoju osobnu iskaznicu na prsa, pa su ga Mirko P. i Jure J. fotografirali mobitelom. Potom ga Ante K. i Jure J. opet udaraju šakama po raznim dijelovima tijela, a Danijel B. nesretnog mladića ozljeđuje nožem po nadlaktici lijeve ruke i govori mu: “Kad te drugi put vidim, iskopat ću ti to livo oko.”

Također, u tekstu se navodi kako je pred Okružnim državnim odvjetništvom Jure J priznao ono za što ga se tereti, kazavši da su on i Daniel B. kod osnovne škole vidjeli M.R. i da su ga pratili. Kazao je da je on prvi napao žrtvu, da ga je tukao i hvatao za vrat, “par puta ga je udario pleskom, gurnuo ga uz ogradu, tukao šakama i moguće da mu je on nanio posjekotinu na leđima”, kako se izrazio pred sudskim tijelima….

Šetao sa svojom djevojkom kraj kolodvora kad su vidjeli ‘tog momka’

Ante K. je, pak, kazao da je tada šetao sa svojom djevojkom Polom B. kraj kolodvora i da su vidjeli tog momka te ga je on upitao što ga gleda i u čemu je problem. Nakon toga Jure J. da je napao tog momka. Kazao je da je on njemu dao samo jednu “plesku”, a da ga je sve ostalo udarao Jure J., kojeg je on pokušavao spriječiti.

Danijel B. je u obrani rekao da su tu bili on, Jure J. i još neke osobe koje ne želi imenovati jer da se boji za sebe i ne želi da “netko njemu sutra na ulici izbije vilicu”. Zbog straha od odmazde pripadnika Torcide Jure J. je rekao da nikoga ne želi imenovati, da ne želi imati probleme u svom životu jer “znaju svi tko je i što je Torcida”.

Djevojka sve zakuhala: ‘Bad Blue Boysi su došli u Makarsku’

Jedina djevojka među okrivljenima izjavila je kako je baš ona tada rekla da su “Bad Blue Boys” došli u Makarsku i da je to napravila iz šale te da nisu nikoga natjeravali, već da su iz šale rekli momku da kaže “Hajduk živi vječno”. Posljednji okrivljeni Mirko P. rekao je kako je s prijateljem išao kući kad je vidio kako su Ante K. i Pola B. vikali da imaju dojavu da su BBB-i stigli u Makarsku. Rekao je da su mu Danijel i Pola rekli da uslika osobnu, a on da je to napravio samo zato što je bio pijan…

“Živim u Zagrebu, a u Makarsku sam doputovao na odmor. Nakon izlaska iz autobusa krenuo sam prema očevu stanu i zastao pored pekarnice koja je udaljena od kolodvora od 20 do 30 metara. Nakon 20-ak metara hoda prišli su mi momak i cura. Momak me je upitao jesam li “Boys”. Shvatio sam da me pita jesam li pripadnik navijačke skupine “Bad Blue Boys” te sam mu odgovorio da nisam, a oni su me pitali odakle sam. Odgovorio sam da sam iz Imotskog jer mi je otac iz okolice. Rekli su mi da povičem “Hajduk živi vječno”, ali nisam se htio derati, već sam to rekao normalnim tonom – kazao je, među ostalim, napadnuti mladić”, stoji u pisanju Slobodne Dalmacije.