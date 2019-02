IZBACILA DEKOLTE I ZASJENILA GLAVNU ZVIJEZDU VEČERI: Messijeva supruga stavila Argentica u drugi plan

View this post on Instagram

#MessiCirque 💃🏽❤️ – #antonelaroccuzzo #antoroccuzzo #antoroccuzzo88 #leomessi #messi #luissuarez #suarez #sofibalbi #busquets #elenagalera #messicirque #cirquedusoleil #fcbarcelona #barcelona #fcb #argentina #rosario